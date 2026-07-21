martes 21  de  julio 2026
tecnología

La música creada con IA ya representa más de la mitad de las nuevas canciones que recibe Deezer

Cada jornada llegan a la plataforma alrededor de 90.000 canciones generadas completamente con IA, en su mayoría mediante los modelos Suno y Udio

Etiqueta de música generada con IA en Deezer.

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Europa Press / HANDOUT por DEEZER
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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La plataforma de música en 'streaming' Deezer informó que las canciones creadas íntegramente con inteligencia artificial (IA) ya representan más del 50 % de las nuevas pistas que recibe cada día, un incremento sostenido durante el último año que llevó a la compañía a reforzar sus medidas contra el fraude en las reproducciones.

Según explicó la empresa en un comunicado, cada jornada llegan a la plataforma alrededor de 90.000 canciones generadas completamente con IA, en su mayoría mediante los modelos Suno y Udio. En abril, la cifra rondaba las 75.000 pistas diarias, frente a las 10.000 registradas un año antes, lo que entonces equivalía al 44 % de las nuevas subidas.

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Deezer indicó que el volumen de contenido sintético alcanzó su nivel más alto en junio, cuando superó por primera vez el 50 % de todas las canciones incorporadas diariamente al servicio.

La compañía puso en marcha en enero del año pasado una herramienta capaz de detectar automáticamente el contenido generado por inteligencia artificial. El sistema identifica las pistas sintéticas, las etiqueta y las excluye de las recomendaciones algorítmicas para impedir que obtengan visibilidad o ingresos de forma indebida.

A pesar del crecimiento de este tipo de contenido, Deezer aseguró que las canciones generadas con IA solo representan entre el 1 % y el 3 % del total de reproducciones en la plataforma. Sin embargo, la empresa señaló que durante 2025 el 85 % de esas escuchas respondieron a actividades fraudulentas, motivo por el que decidió retirar su monetización.

Como parte de su estrategia para combatir ese problema, Deezer anunció que eliminará las pistas creadas con inteligencia artificial cuando se utilicen para manipular las reproducciones o cuando permanezcan sin escuchas durante al menos seis meses.

FUENTE: Con información de Europa Press

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