martes 21  de  julio 2026
OPERACIÓN

FBI desmantela red que ocultaba malware en juegos de Steam: así robaron $220.000 en criptomonedas

Según el FBI atacantes escondieron software malicioso en videojuegos de Steam para acceder a billeteras de criptomonedas y sustraer fondos de decenas de usuarios

La plataforma de videojuegos desarrollada por Valve, Steam.

La plataforma de videojuegos desarrollada por Valve, Steam.

EuropaPress_ VALVE - Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) desmanteló una red de ciberdelincuentes que distribuyó malware oculto en videojuegos publicados en Steam, una campaña que comprometió cerca de 8.000 computadoras y permitió el robo de aproximadamente 220.000 dólares en criptomonedas.

Según la investigación, la operación se desarrolló entre mayo de 2024 y enero de 2026 mediante al menos ocho videojuegos disponibles en la plataforma de Valve, entre ellos BlockBlasters, Chemia, Lunara y PirateFi. Los títulos contenían código malicioso que se instalaba junto con el juego en los equipos de las víctimas.

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Las autoridades identificaron como principal responsable a Zyaire Dontaevious Zamarion Wilkins, quien presuntamente actuó con varios colaboradores para distribuir el software malicioso y acceder a la información de los usuarios.

¿Cómo funcionaba el malware en Steam?

Una vez instalado, el malware buscaba información almacenada en las computadoras para identificar si los usuarios poseían billeteras de criptomonedas. Cuando detectaba una, intentaba obtener las credenciales de acceso para tomar el control de los activos digitales.

De acuerdo con la demanda presentada por las autoridades, los atacantes lograron acceder de forma no autorizada a unas 80 billeteras de criptomonedas, de las que sustrajeron activos valorados en unos 220.000 dólares.

Investigación del FBI

El FBI informó que la detención de Wilkins y de sus presuntos colaboradores pone fin a una investigación que comenzó a principios de este año, cuando la agencia alertó sobre la presencia de malware en videojuegos disponibles en Steam y solicitó la colaboración de jugadores afectados para identificar el alcance de la campaña.

El caso vuelve a poner de relieve los riesgos asociados con la descarga de videojuegos comprometidos y el creciente interés de los ciberdelincuentes por las criptomonedas, un objetivo cada vez más frecuente en ataques informáticos dirigidos contra usuarios particulares.

FUENTE: Europa Press

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