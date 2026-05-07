Miami-Dade desmantela grupo acusado de atacar a vendedores contactados por internet

MIAMI. - Lo que comenzaba como una aparente negociación para vender un teléfono celular o una computadora terminaba, según las autoridades, en amenazas, forcejeos y víctimas despojadas de sus pertenencias en distintos puntos al norte de la ciudad.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) informó el arresto de cuatro personas señaladas por integrar un esquema dedicado a contactar vendedores mediante plataformas digitales de compraventa para luego apropiarse de los artículos durante encuentros presenciales.

La investigación vincula al grupo con al menos 17 casos ocurridos entre octubre de 2025 y mayo de 2026, incluidos 11 robos y seis hurtos mayores registrados en el distrito Intracoastal, principalmente cerca de la avenida 6 y la calle 152 en el noroeste.

Detectives sostienen que los sospechosos utilizaban perfiles en redes sociales para localizar anuncios dedispositivos celulares y computadoras portátiles. Después coordinaban reuniones bajo el supuesto interés de adquirir los equipos, aunque las transacciones derivaban presuntamente en intimidación, violencia o fugas repentinas con la mercancía.

Uno de los acusados es Terrell Barry, de 20 años, quien enfrenta cargos por robo a mano armada con arma de fuego o arma letal. Un reporte de arresto detalla que en abril de este año habría citado a un vendedor de teléfonos a través de Facebook Marketplace y, durante el intercambio, supuestamente levantó la camisa para mostrar una pistola mientras amenazaba con matar al hombre si intentaba seguirlo.

Otro de los arrestados es un adolescente de 17 años acusado de robo mediante violencia. Las autoridades indican que en febrero se hizo pasar por comprador y le arrebató un teléfono a una persona antes de escapar corriendo. Su identidad no ha sido divulgada por no tener la mayoría de edad o a menos que sea procesado como adulto.

La pesquisa también apunta a Adrion Hall, de 22 años, acusado de hurto mayor en tercer grado por el robo de un iPhone 16 valorado en 800 dólares ocurrido en enero pasado.

Según los investigadores, un número telefónico vinculado a Hall habría sido utilizado para crear perfiles de Facebook relacionados con varios de los incidentes registrados. Posteriormente, una de las personas afectadas lo identificó durante una rueda de reconocimiento.

Barry, Hall y el menor fueron capturados el martes durante una operación encubierta organizada por las autoridades. Los agentes coordinaron la supuesta compra de un teléfono mediante Marketplace para concretar los arrestos.

De acuerdo con el informe policial, Hall negó participación directa y aseguró que otras personas utilizaron su teléfono para manejar las cuentas asociadas con los hechos investigados.

En otro de los episodios incluidos en el caso aparece Nikell Etienne, de 23 años, acusado de robo mediante violencia, allanamiento con agresión o violencia y tentativa de robo.

Los oficiales sostienen que Etienne habría participado en un incidente ocurrido en octubre de 2025, cuando un hombre y su hijo acudieron a una reunión para vender varios artículos electrónicos. Durante la negociación, los sospechosos presuntamente comenzaron a exigir la entrega de la propiedad y se produjo un altercado.

El reporte de arresto señala que una de las víctimas logró fotografiar a Etienne y enviar la imagen a su esposa por mensaje de texto antes de que los implicados le arrebataran el teléfono y escaparan del lugar.

La MDSO indicó además que Etienne había sido arrestado previamente por la Policía de Hialeah en diciembre de 2025 en un caso ajeno a esta investigación.

Ante este tipo de incidentes, la agencia reiteró el llamado a la comunidad para extremar medidas de seguridad al concretar ventas por internet y recomendó realizar los intercambios en zonas seguras o instalaciones policiales designadas para ese propósito.

Cualquier persona con información relacionada con el caso puede comunicarse con Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-TIPS (8477).