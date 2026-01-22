jueves 22  de  enero 2026
POLÉMICA

Julio Iglesias comparte mensajes de WhatsApp enviados por sus demandantes

Iglesias señala que los mensajes de WhatsApp demuestran el trato que las exempleadas que hoy lo acusan tenían hacía él

El cantante español Julio Iglesias durante una conferencia de prensa de promoción del álbum México en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015.

El cantante español Julio Iglesias durante una conferencia de prensa de promoción del álbum "México" en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015.

 

AFP/Ronaldo Schmidt
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Julio Iglesias no está dispuesto a seguir guardando silencio ante las acusaciones que enfrenta de acoso y abuso sexual por parte de dos exempleadas. Ahora, el intérprete español recurrió a Instagram para compartir una serie de mensajes que recibió de las acusadoras a través de WhatsApp.

En un comunicado publicado en sus historias, el cantante de 82 años aseveró que recurrió a la plataforma debido a que la Fiscalía de España le impide ejercer su defensa.

El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telemaratón en París el 6 de diciembre de 2003.
POLÉMICA

Periodista Manuel Aguilera sobre caso Julio Iglesias: "La reputación está destruida"
El cantante Julio Iglesias. 
CONTROVERSIA

Frank Rainieri rechaza acusaciones de enemistad con Julio Iglesias

"Ante a la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente. Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados", inicia el comunicado.

Mensajes

Iglesias señala que los mensajes de WhatsApp demuestran el trato que las exempleadas que hoy lo acusan tenían hacía él.

"La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad. Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas. Todo tiene un límite es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad", aseveró.

Mensajes Julio Iglesias1
Presunto mensaje enviado por una de las dos exempleadas que presentó una demanda en contra de Julio Iglesias.

Presunto mensaje enviado por una de las dos exempleadas que presentó una demanda en contra de Julio Iglesias.

"Adjunto algunas de las comunicaciones de WhatsApp que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática a la que estoy siendo sometido".

En las imágenes presentadas por Iglesias, se puede apreciar mensajes enviados por dos mujeres, María Alejandra Feliz y Stephany Low, quienes se presumen son los nombres reales de las exempleadas que presentaron la denuncia, hasta ahora presentadas bajo seudónimos para proteger su identidad.

Mensajes Julio Iglesias 3
Presunto mensaje enviado por una de las dos exempleadas que presentó una demanda en contra de Julio Iglesias.

Presunto mensaje enviado por una de las dos exempleadas que presentó una demanda en contra de Julio Iglesias.

En los textos, ambas se dirigen al cantante de forma respetuosa y cariñosa. Los mismos, datan desde 2021 hasta 2023. En algunos, las mujeres envían 'besos', 'abrazos' y hasta 'te quiero'.

La representación legal de Julio Iglesias ha solicitado que se archive la denuncia presentada en Madrid por dos exempleadas que lo acusan de presuntos delitos sexuales. El abogado defensor José Antonio Choclán remitió un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que sostiene que la justicia española carece de jurisdicción para tramitar este asunto.

En el documento se solicita detener la investigación preprocesal de manera inmediata alegando que el proceso actual genera un grave daño a la reputación del artista de 82 años, reportó Univision.

Mensajes Julio Iglesias
Presunto mensaje enviado por una de las dos exempleadas que presentó una demanda en contra de Julio Iglesias.

Presunto mensaje enviado por una de las dos exempleadas que presentó una demanda en contra de Julio Iglesias.

Mensajes Julio Iglesias 4
Presunto mensaje enviado por una de las dos exempleadas que presentó una demanda en contra de Julio Iglesias.

Presunto mensaje enviado por una de las dos exempleadas que presentó una demanda en contra de Julio Iglesias.

Mensajes Julio Iglesias
Presunto mensaje enviado por una de las dos exempleadas que presentó una demanda en contra de Julio Iglesias.

Presunto mensaje enviado por una de las dos exempleadas que presentó una demanda en contra de Julio Iglesias.

