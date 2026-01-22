Julio Iglesias comparte mensajes de WhatsApp enviados por sus demandantes

El cantante español Julio Iglesias durante una conferencia de prensa de promoción del álbum "México" en la Ciudad de México, el 23 de septiembre de 2015.

MIAMI.- Julio Iglesias no está dispuesto a seguir guardando silencio ante las acusaciones que enfrenta de acoso y abuso sexual por parte de dos exempleadas. Ahora, el intérprete español recurrió a Instagram para compartir una serie de mensajes que recibió de las acusadoras a través de WhatsApp.

En un comunicado publicado en sus historias, el cantante de 82 años aseveró que recurrió a la plataforma debido a que la Fiscalía de España le impide ejercer su defensa.

"Ante a la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente. Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados", inicia el comunicado.

Mensajes

Iglesias señala que los mensajes de WhatsApp demuestran el trato que las exempleadas que hoy lo acusan tenían hacía él.

"La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad. Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas. Todo tiene un límite es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad", aseveró.

Mensajes Julio Iglesias1 Presunto mensaje enviado por una de las dos exempleadas que presentó una demanda en contra de Julio Iglesias. Captura de pantalla/Instagram/@julioiglesias

"Adjunto algunas de las comunicaciones de WhatsApp que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias y la manipulación mediática a la que estoy siendo sometido".

En las imágenes presentadas por Iglesias, se puede apreciar mensajes enviados por dos mujeres, María Alejandra Feliz y Stephany Low, quienes se presumen son los nombres reales de las exempleadas que presentaron la denuncia, hasta ahora presentadas bajo seudónimos para proteger su identidad.

Mensajes Julio Iglesias 3 Presunto mensaje enviado por una de las dos exempleadas que presentó una demanda en contra de Julio Iglesias. Captura de pantalla/Instagram/@julioiglesias

En los textos, ambas se dirigen al cantante de forma respetuosa y cariñosa. Los mismos, datan desde 2021 hasta 2023. En algunos, las mujeres envían 'besos', 'abrazos' y hasta 'te quiero'.

La representación legal de Julio Iglesias ha solicitado que se archive la denuncia presentada en Madrid por dos exempleadas que lo acusan de presuntos delitos sexuales. El abogado defensor José Antonio Choclán remitió un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que sostiene que la justicia española carece de jurisdicción para tramitar este asunto.

En el documento se solicita detener la investigación preprocesal de manera inmediata alegando que el proceso actual genera un grave daño a la reputación del artista de 82 años, reportó Univision.

Mensajes Julio Iglesias Presunto mensaje enviado por una de las dos exempleadas que presentó una demanda en contra de Julio Iglesias. Captura de pantalla/Instagram/@julioiglesias

Mensajes Julio Iglesias 4 Presunto mensaje enviado por una de las dos exempleadas que presentó una demanda en contra de Julio Iglesias. Captura de pantalla/Instagram/@julioiglesias