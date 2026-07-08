Todo Novelas, Más Pasiones lanza una app gratuita para los amantes de las telenovelas

MIAMI — Las telenovelas y dramas internacionales viven un nuevo auge en streaming, y ahora los fanáticos tendrán un lugar diseñado especialmente para descubrirlos, seguirlos y maratonearlos. Todo Novelas, Más Pasiones anunció el lanzamiento de una nueva app gratuita en español que reúne los dramas turcos, brasileños, coreanos y latinoamericanos más populares y exitosos en una sola plataforma, combinando el canal en vivo de Todo Novelas con una videoteca On Demand para crear un destino único para los amantes de las telenovelas. La app ya está disponible en múltiples dispositivos y tiendas digitales, incluyendo iOS, Google, Roku, LG, Samsung, Vizio, Amazon y otras plataformas por anunciarse.

Diseñada para quienes disfrutan de los dramas románticos, personajes inolvidables y giros inesperados que hacen adictivas a las telenovelas, la plataforma permitirá ver el canal en vivo, acceder a contenido On Demand, guardar favoritos en “Mi lista” y descubrir producciones organizadas por país, temática y género. Desde grandes épicos bíblicos brasileños hasta cautivadores romances turcos, dramas familiares, historias de venganza y futuras incorporaciones de dramas coreanos y microdramas verticales, Todo Novelas se convertirá en el nuevo destino para los amantes del melodrama global.

Entre los títulos disponibles se encuentran títulos taquilleros como Génesis, Moisés y los Diez Mandamientos, La Tierra Prometida, Reyes, La Esclava Isaura, Señora del Destino, El Clon, Destán y Melissa, entre otros que también forman parte de la programación del canal FAST Todo Novelas, Más Pasiones.

“La app está diseñada para los verdaderos amantes de las telenovelas”, dijo Marina Dimitrius, VP Pay TV & Digital Channels de Hemisphere Media Group, quien supervisa la curaduría de Todo Novelas. “Estamos reuniendo historias icónicas, personajes inolvidables y dramas serializados premium en un solo destino, cuidadosamente curado con intención, contexto y respeto por el género”.

Con esta nueva plataforma, Todo Novelas, Más Pasiones amplía las formas en que las audiencias pueden disfrutar sus historias favoritas, ya sea en vivo, On Demand, desde el televisor o desde el celular. Para quienes crecieron viendo novelas en familia o para quienes hoy descubren dramas internacionales, la app ofrece una experiencia gratuita, accesible y diseñada para maratonear esas historias llenas de emoción.

Para más información, siga a @todonovelas_tv en Instagram, TikTok y YouTube.

Acerca de TODO Novelas, Más Pasiones

TODO NOVELAS, Más Pasiones pertenece y es operado por Hemisphere Media Group, Inc., la empresa de medios estadounidense líder dirigida a los crecientes mercados hispanos en EEUU y latinoamericanos con cadenas de televisión y radio líderes en la industria y una popular oferta de contenido digital. Con sede en Miami, Florida, Hemisphere es dueña y opera el conglomerado WAPA Media, sombrilla que incluye WAPA TV, el canal líder de televisión abierta y el productor de contenido local preeminente en Puerto Rico, WKAQ 580AM y KQ105 FM, las estaciones AM y FM de radio líderes en Puerto Rico, el canal WAPA Deportes, y WAPA Digital.

Además, Hemisphere tiene cinco canales de cable hispanos principales en los Estados Unidos (Cinelatino, Pasiones, WAPA América, CentroAméricaTV y Televisión Dominicana), dos canales de cable en América Latina (Cinelatino y Pasiones), crecientes canales FAST en EEUU (TODOCINE; TODO NOVELAS, Más Pasiones; y WAPA+) y una compañía de distribución de contenido internacional.