Convocan para el 29 de julio el próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional de Cuba

MIAMI .— La Asamblea Nacional del Poder Popular celebrará el próximo 29 de julio su período ordinario de sesiones, de acuerdo con el anuncio publicado este jueves en una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

El documento, firmado por el presidente del órgano legislativo, Esteban Lazo Hernández, convoca a los diputados a reunirse en el Palacio de Convenciones de La Habana para desarrollar la agenda prevista por el Legislativo.

La citación coincidió con nuevas especulaciones sobre una posible llegada de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exgobernante Raúl Castro, al Parlamento, aunque hasta el momento no existe ningún anuncio oficial en ese sentido.

A través de una publicación en Facebook, el periodista y analista cubano José Raúl Gallego sostuvo que el Consejo de Estado podría impulsar la elección de un diputado para cubrir una vacante antes del inicio de las sesiones. Según su análisis, ese procedimiento abriría el camino para que el nieto de Raúl Castro se incorpore al órgano legislativo.

El analista recordó además que el padre de Raúl Guillermo también ocupó un escaño en ese órgano y consideró que una decisión similar respondería a una estrategia previamente definida por la cúpula del poder, más que a un proceso competitivo.

Las versiones surgieron pocos días después de que el familiar del exgobernante concediera una inusual entrevista a un medio estadounidense, la primera conocida de un integrante de la familia Castro. Durante esa conversación abordó asuntos relacionados con las relaciones entre La Habana y Washington, la crisis que atraviesa el país y la posibilidad de liberar presos políticos como parte de una eventual negociación entre ambos gobiernos.

La legislación cubana establece que las vacantes parlamentarias pueden cubrirse mediante elecciones convocadas en los municipios correspondientes antes de que los nuevos representantes sean incorporados formalmente al Legislativo.

Hasta ahora, las autoridades no han anunciado la elección de nuevos diputados ni han confirmado que Raúl Guillermo Rodríguez Castro vaya a asumir un escaño durante el próximo período ordinario de sesiones.

La reunión tendrá lugar en medio de una de las etapas más complejas que enfrenta Cuba en las últimas décadas. La persistente crisis económica, los prolongados apagones, la escasez de alimentos, medicamentos y combustible, el deterioro de los servicios públicos y el sostenido éxodo migratorio mantienen al país sin una solución visible a corto plazo. En ese contexto, cualquier movimiento dentro de la cúpula gobernante es seguido con especial atención por analistas y observadores, especialmente cuando involucra a miembros de la familia Castro.