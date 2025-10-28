miércoles 29  de  octubre 2025
El canal Pasiones presenta el estreno en EEUU de la telenovela Pantanal

La legendaria historia brasileña que conquistó generaciones estrena su versión más reciente en la televisión hispana en Estados Unidos el 4 de noviembre de 2025

Telenovela Pantanal.

Telenovela Pantanal.

Cortesía/Prensa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Miami– La majestuosidad de la naturaleza y el poder de la pasión se unen en Pantanal, un homenaje de la legendaria novela brasileña de 1990 que marcó un antes y un después en la historia de la televisión. Pasiones, el canal de cable líder de telenovelas multiculturales en español, estrenará la nueva versión de la serie el martes, 4 de noviembre a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT, y se transmitirá de lunes a viernes.

En esta nueva superproducción, Pantanal nos transporta al corazón de la naturaleza salvaje de Brasil para contar una historia de amor, legado familiar y reconciliación. Cuando el joven peón José Leoncio pierde a su padre bajo circunstancias misteriosas, decide rehacer su vida en el pantanal. Años después, su esposa huye con su hijo recién nacido, quien crece en la ciudad creyendo que su padre ha muerto. Dos décadas más tarde, el destino los reunirá en un enfrentamiento de valores, culturas y pasiones que pondrá a prueba los lazos de sangre.

Con una cinematografía deslumbrante y actuaciones memorables, Pantanal es una experiencia visual y emocional que combina drama, naturaleza y romance con una mirada contemporánea. La serie, producida por Globo, fue nominada al Emmy Internacional 2023 como Mejor Telenovela y es considerada una obra maestra moderna del género dramático latinoamericano.

El elenco estelar está encabezado por Marcos Palmeira, Murilo Benício, Juliana Paes, Renato Góes, Alanis Guillen, Jesuita Barbosa, Dira Paes, José Loreto y Bella Campos.

Además de su espectacular producción, Pantanal ha sido elogiada por su mensaje sobre la armonía entre el ser humano y la naturaleza, así como por su enfoque en la identidad, la familia y la fuerza del amor frente al paso del tiempo. Con este estreno, Pasiones reafirma su compromiso de ofrecer a la audiencia latina en Estados Unidos las telenovelas más premiadas, queridas y representativas del mundo.

Para más información y adelantos exclusivos, sigue a @pasiones_tv en Instagram y para información sobre cómo ver pasiones visitar www.tvpasiones.com.

Acerca de Pasiones

Pasiones es una subsidiaria de Hemisphere Media Group, Inc., la empresa de medios estadounidense líder dirigida a los crecientes mercados hispanos en los EEUU y latinoamericanos con cadenas de televisión y radio líderes en la industria y una popular oferta de contenido digital. Con sede en Miami, Florida, Hemisphere es dueña y opera el conglomerado WAPA Media, sombrilla que incluye WAPA TV, el canal líder de televisión abierta y el productor de contenido local preeminente en Puerto Rico, WKAQ 580AM y KQ105 FM, las estaciones AM y FM de radio líderes en Puerto Rico, el canal WAPA Deportes, y WAPA Digital.

Además, Hemisphere tiene cinco canales de cable hispanos principales en los Estados Unidos (Cinelatino, Pasiones, WAPA América, CentroAméricaTV y Televisión Dominicana), dos canales de cable en América Latina (Cinelatino y Pasiones), crecientes canales FAST en los EEUU (TODOCINE; TODO NOVELAS, Más Pasiones; ES24 y WAPA+) y una compañía de distribución de contenido internacional.

