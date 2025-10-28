El canal Pasiones presenta el estreno en EEUU de la telenovela Pantanal

Miami – La majestuosidad de la naturaleza y el poder de la pasión se unen en Pantanal , un homenaje de la legendaria novela brasileña de 1990 que marcó un antes y un después en la historia de la televisión. Pasiones , el canal de cable líder de telenovelas multiculturales en español, estrenará la nueva versión de la serie el martes, 4 de noviembre a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT , y se transmitirá de lunes a viernes.

En esta nueva superproducción, Pantanal nos transporta al corazón de la naturaleza salvaje de Brasil para contar una historia de amor, legado familiar y reconciliación. Cuando el joven peón José Leoncio pierde a su padre bajo circunstancias misteriosas, decide rehacer su vida en el pantanal. Años después, su esposa huye con su hijo recién nacido, quien crece en la ciudad creyendo que su padre ha muerto. Dos décadas más tarde, el destino los reunirá en un enfrentamiento de valores, culturas y pasiones que pondrá a prueba los lazos de sangre.

Con una cinematografía deslumbrante y actuaciones memorables, Pantanal es una experiencia visual y emocional que combina drama, naturaleza y romance con una mirada contemporánea. La serie, producida por Globo, fue nominada al Emmy Internacional 2023 como Mejor Telenovela y es considerada una obra maestra moderna del género dramático latinoamericano.

El elenco estelar está encabezado por Marcos Palmeira, Murilo Benício, Juliana Paes, Renato Góes, Alanis Guillen, Jesuita Barbosa, Dira Paes, José Loreto y Bella Campos.

Además de su espectacular producción, Pantanal ha sido elogiada por su mensaje sobre la armonía entre el ser humano y la naturaleza, así como por su enfoque en la identidad, la familia y la fuerza del amor frente al paso del tiempo. Con este estreno, Pasiones reafirma su compromiso de ofrecer a la audiencia latina en Estados Unidos las telenovelas más premiadas, queridas y representativas del mundo.

Para más información y adelantos exclusivos, sigue a @pasiones_tv en Instagram y para información sobre cómo ver pasiones visitar www.tvpasiones.com.

