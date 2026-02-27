TurboTax ofrece viajes gratuitos en Uber a residentes de Miami para facilitar la declaración de impuestos

MIAMI.- Se acerca el 15 de abril y, por estos días, el tema de conversación gira en torno a la temporada de declaración de impuestos . Muchos se preguntan cómo presentar su documentación de la manera más conveniente. Ahora, una iniciativa de TurboTax con Uber elimina una de las barreras más prácticas: el transporte .

TurboTax reveló los detalles de una alianza estratégica con Uber para facilitar el acceso a asesoría fiscal presencial en varias ciudades, entre ellas Miami y otras zonas del sur de Florida. La compañía cubrirá hasta 25 dólares por un viaje de ida y vuelta a sus oficinas físicas, para que los contribuyentes puedan reunirse cara a cara con un experto en impuestos.

La oferta estará disponible hasta el 15 de abril para quienes reclamen el descuento a través de la aplicación de Uber o en la página oficial de TurboTax.

Para la comunidad hispana

La alianza cobra especial relevancia en ciudades como Miami, donde gran parte de la población es hispana y muchos contribuyentes enfrentan situaciones fiscales particulares, como ingresos mixtos, trabajo independiente, economía compartida o estatus migratorio diverso.

El portavoz de TurboTax en español, Miguel Burgos, explicó que 2025 (a declarar en 2026) trae más cambios de lo habitual.

Cambios

Entre las novedades destaca el nuevo Anexo 1A, que introduce cuatro deducciones adicionales:

Deducción para personas mayores: hasta $6.000 para contribuyentes de 65 años o más que cumplan con los requisitos de ingresos.

hasta $6.000 para contribuyentes de 65 años o más que cumplan con los requisitos de ingresos. Intereses sobre préstamos de vehículos: hasta $10.000.

hasta $10.000. Deducción por horas extra: el componente adicional del pago de “tiempo y medio” podría calificar para una deducción de hasta $25.000, según el estado civil y los ingresos.

el componente adicional del pago de “tiempo y medio” podría calificar para una deducción de hasta $25.000, según el estado civil y los ingresos. Deducción por ingreso de propinas: hasta $25.000, aplicable también a los trabajadores por cuenta propia, siempre que no exceda el ingreso neto del negocio.

Además, el límite de deducción para impuestos estatales y locales aumenta de $10.000 a $40.000.

En cuanto al crédito tributario por hijos, el monto sube de $2.000 a $2.200, pero ahora exige que tanto el hijo calificado como el contribuyente que lo reclama tengan un número de Seguro Social válido para empleo. Esto podría dejar fuera a algunas familias que calificaron el año pasado con un ITIN.

“Tenemos muchos cambios este año, pero no hay que estresarse. La clave es comenzar temprano y utilizar los recursos disponibles”, señaló Burgos.

Tecnología

Burgos explicó que TurboTax integra inteligencia artificial con la supervisión de expertos.

La tecnología permite identificar posibles créditos y deducciones a partir de las respuestas del contribuyente y automatiza gran parte del ingreso de datos. Sin embargo, como advirtió, “los expertos revisan la información, validan que todo esté correctamente reportado y ayudan a maximizar el reembolso”.

Según afirmó el contador, “el objetivo es que el contribuyente no solo cumpla, sino que también entienda lo que está pasando con sus impuestos”.

El modelo también permite iniciar el proceso en línea y, si el contribuyente lo desea, trasladarlo fácilmente a una consulta presencial en una de las oficinas.

Oficinas

En el sur de Florida, TurboTax cuenta con oficinas en Doral, Plantation, Coral Springs, Palmetto Bay, Ft. Lauderdale, Hollywood y Aventura.

Los contribuyentes pueden reservar una cita con un experto local y, si están en una zona participante, solicitar el descuento de transporte.

Un dato a tener en cuenta: los clientes pueden elegir un profesional especializado según su situación fiscal específica y acceder a expertos bilingües.

Ofertas

Como parte de esta campaña, TurboTax lanzó una promoción especial: “Un experto presenta tu declaración por $150, todo incluido”.

La oferta incluye todas las situaciones fiscales, sin importar su complejidad. Aplica si un contribuyente no presentó su declaración el año pasado con un experto de TurboTax y es válida si se presenta antes del 18 de marzo de 2026.

El precio cubre la declaración federal y estatal bajo el servicio TurboTax Expert Full Service y busca incentivar el modelo “done-for-you”, en el que el contribuyente delega por completo el proceso en un profesional.

Privacidad

En torno a la preocupación por la privacidad, Burgos recordó que el uso de la información tributaria está estrictamente regulado por el Código de Rentas Internas.

También destacó que, independientemente del número de Seguro Social o ITIN, muchas personas presentan una declaración para recuperar impuestos retenidos en exceso.

"Es importante entender tanto lo que implica presentar como lo que implica no presentar. Tomar una decisión informada es la clave", subrayó.

En un año con múltiples cambios fiscales, TurboTax apuesta por ampliar sus opciones: presentación en línea, asistencia virtual, servicio completo y, ahora, atención presencial con transporte cubierto.

Como apuntó Burgos, es importante no dejar esa gestión para el último momento, aclarar dudas y “aprovechar los recursos disponibles para reducir el estrés y maximizar el reembolso”.

Más sobre la alianza TurboTax-Uber

La campaña es impulsada por Intuit Inc., la plataforma global de tecnología financiera que desarrolla productos como TurboTax, Credit Karma, QuickBooks y Mailchimp.

Según la empresa, esta estrategia busca cerrar la brecha entre la tecnología y la experiencia humana. TurboTax está expandiendo su red de servicios presenciales con cerca de 600 oficinas de expertos y 20 tiendas inmersivas diseñadas como un “antídoto contra el estrés fiscal”.