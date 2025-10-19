Último trimestre de 2025: La mejor oportunidad del año para cumplir el sueño americano de tener una propiedad en EEUU

El 2025 ha sido un año de reajuste, de equilibrio y de nuevas oportunidades. Pero es precisamente este último trimestre —octubre, noviembre y diciembre— el que se ha consolidado como la gran ventana para cumplir el sueño de tener una propiedad en Estados Unidos.

No lo decimos sólo nosotros; los reportes del mercado y las últimas cifras de asociaciones como Miami Realtors y National Association of Realtors lo confirman: las tasas hipotecarias han comenzado a bajar, los incentivos para compradores han aumentado y los precios se estabilizan en los principales mercados del país.

Las tasas bajan, y con ellas, se abre el apetito del mercado

Después de más de dos años de tasas elevadas, el panorama hipotecario finalmente muestra alivio.

Durante octubre de 2025, la tasa promedio de una hipoteca fija a 30 años ronda entre 6.2% y 6.4%, y los analistas anticipan que pueda cerrar el año incluso más baja. Esto significa que los compradores que actúan ahora pueden asegurar una tasa más competitiva antes de que el mercado vuelva a calentarse.

En palabras simples: el comprador que hoy decide invertir, bloquea su tasa antes del repunte de la demanda. Y cuando el mercado se reactive —como se espera en el primer trimestre de 2026—, esa decisión puede traducirse en miles de dólares de ahorro en intereses y un incremento inmediato en el valor de la propiedad adquirida.

Miami y el sur de la Florida: estabilidad, crecimiento y visión internacional

El sur de la Florida sigue siendo el epicentro del mercado para los compradores latinoamericanos.

De acuerdo con el último informe de Miami Realtors, los precios de las propiedades se mantienen sólidos pero sin alzas desproporcionadas:

Las viviendas unifamiliares aumentaron 0.8% interanual ,

, Mientras que los condominios registraron un crecimiento del 8.3% durante los primeros meses de 2025.

Lo más relevante es que el inventario ha crecido más de 30% respecto al año pasado, lo que ofrece algo que hacía tiempo no se veía: más opciones y mejor poder de negociación para el comprador.

En Fajer International Realty lo vemos cada día: desarrollos que hace unos meses estaban completamente vendidos hoy ofrecen bonos de cierre, descuentos en los costos de mantenimiento del primer año y financiamiento directo con tasas preferenciales. Son incentivos reales, diseñados para cerrar operaciones antes del fin del año fiscal.

Un año para comprar con inteligencia

El 2025 marcó el regreso de la estabilidad en el mercado inmobiliario estadounidense.

Ni los temores de recesión ni los movimientos geopolíticos han frenado el interés internacional en destinos como Miami, Orlando, Tampa, Phoenix o Austin. Y no es casualidad: la propiedad en Estados Unidos sigue siendo uno de los activos más seguros y tangibles para proteger el patrimonio familiar.

A esto se suma una tendencia interesante: los bancos y prestamistas privados están ofreciendo mejores condiciones para compradores extranjeros, incluyendo planes de financiamiento desde el 25% de pago inicial y plazos extendidos de hasta 30 años.

Además, en mercados como Florida, la ausencia de impuesto estatal sobre la renta convierte la inversión en una estrategia de doble beneficio: crecimiento patrimonial y eficiencia fiscal.

Oportunidad y visión a largo plazo

El último trimestre del año suele ser un momento de decisiones. Para muchos, de reflexión; para otros, de acción.

Hoy, más que nunca, quienes han postergado el sueño de tener una propiedad en Estados Unidos deben saber que el escenario está alineado a su favor.

El comprador informado y bien asesorado no sólo adquiere ladrillos: compra estabilidad, compra futuro y compra un legado.

En Fajer International Realty creemos que invertir en bienes raíces es mucho más que una transacción. Es una estrategia de vida, y cuando se elige el momento correcto —como este cierre de 2025—, la decisión puede cambiar por completo el panorama financiero personal o familiar.

El consejo final

Si hay una palabra que define este momento, es “timing”.

El mercado se está equilibrando, las tasas están bajando y los incentivos nunca habían sido tan atractivos.

Por eso, antes de que llegue el nuevo año y con él una ola de nuevos compradores, el último trimestre de 2025 se presenta como el mejor momento para comprar.

El sueño americano no se ha perdido. Simplemente, hay que saber cuándo y cómo dar el paso.

Y ese momento, sin duda, es ahora.

Loreley Fajer. CEO – Fajer International Realty. “Transformamos sueños en inversiones reales”.