martes 7  de  julio 2026
CLIMA

Un supertifón deja a miles sin electricidad en territorios de EEUU en el Pacífico

&nbsp;Esta fotografía, distribuida por Masum Dhali, muestra una estructura dañada tras el paso del supertifón Bavi en Sinapalo, en la isla de Rota, en las Islas Marianas del Norte, el 6 de julio de 2026. &nbsp;

 Esta fotografía, distribuida por Masum Dhali, muestra una estructura dañada tras el paso del supertifón Bavi en Sinapalo, en la isla de Rota, en las Islas Marianas del Norte, el 6 de julio de 2026.

 

FOTO DE PRENSA / MASUM DHALI / AFP

Decenas de miles de personas quedaron el martes sin electricidad en Guam y las Marianas del Norte, tras el paso de un supertifón por estos territorios insulares estadounidenses del Pacífico, sin que haya constancia de víctimas mortales.

La pequeña isla de Rota, en las Marianas del Norte, fue la más golpeada el lunes por el supertifón Bavi, con vientos de hasta 290 km/h, que derribaron árboles y postes del tendido eléctrico. También se quedó sin suministro de agua.

Lee además
las repercusiones politicas de la guerra con iran
OPINIÓN

Las repercusiones políticas de la guerra con Irán
Romelu Lukaku, número 9 de Bélgica, celebra con sus compañeros tras marcar el cuarto gol de su equipo durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026
FÚTBOL

Bélgica arrolla a EEUU y se cita con España en cuartos del Mundial 2026

La alcaldesa de Rota, Aubry Hocog, afirmó que dos personas habían resultado levemente heridas, pero "no se reportaron muertos".

La edil señaló que más del "50% de [la] isla sufrió daños, y podría haber más"; y advirtió que restablecer el suministro eléctrico totalmente podría llevar "de dos a tres meses".

Masum Dhali, un residente de Rota, de 24 años, indicó que "muchas casas sufrieron daños severos, con incontables techos arrancados" y dijo que en la isla "no hay electricidad, [ni] agua potable ni servicio de telefonía móvil".

"Varios conductos de agua se rompieron y cayeron postes de electricidad, dejando a toda la isla sin servicios esenciales", agregó Dhali en mensajes enviados a la AFP por Facebook.

La empresa de servicios públicos CUC empezó a repartir agua entre los ciudadanos, aportando hasta 95 litros por vivienda, según la alcaldesa.

Saipan y Tinian, las islas principales de las Marianas del Norte, también quedaron sin energía al igual que partes de la vecina Guam, otro territorio estadounidense que alberga bases militares, dijeron las autoridades.

Sin embargo, esas islas sufrieron menos daños que con el supertifón previo, Sinkalu, que azotó la región en abril.

El pasado junio los océanos tuvieron temperaturas récord desde que hay registros y los próximos meses podrían ser aún más cálidos, informó la semana pasada el Servicio Marino de Copernicus, de la UE.

Cuando los océanos se calientan, las tormentas tropicales pueden ser más intensas porque la humedad se acumula.

A esto se añade el regreso, este año, del fenómeno meteorológico de El Niño, que calienta la temperatura superficial del Pacífico.

El Niño, que suele ocurrir con un intervalo de entre dos y siete años, puede provocar sequías en la selva amazónica, Indonesia y Australia; monzones en India y un incremento de las tormentas tropicales y de los tifones en el Pacífico.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU muestra "preocupación" por la acumulación de armas nucleares" de China tras ensayo balístico

Actividad en los servicios de EEUU consolida su tendencia alcista

Nueva Jersey registra 25 fallecidos por la ola de calor

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump da declaraciones antes de partir en el helicóptero con destino a Arizona.
EEUU

Trump anuncia nuevo proyecto de renovación para la Casa Blanca: un helipuerto

Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela tras ser vicepresidente del régimen madurista.
CORRUPCIÓN

Delcy Rodríguez se querella en España mientras tragedia en Venezuela depende de ayuda humanitaria

Ismail al-Thawabta (CR), jefe de la oficina de prensa del grupo terrorista Hamás, ofrece una rueda de prensa en el Hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 6 de julio de 2026. 
CONFLICTO

Hamás disuelve su órgano de gobierno en Gaza

Comando Sur, en Doral, Florida, ayuda a Venezuela. 
ASISTENCIA

Comando Sur desde Doral, Florida, refuerza ayuda humanitaria tras terremoto en Venezuela

El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, visitó Venezuela hoy junto con el encargado de negocios John M. Barrett.
DEVASTACIÓN

Jefe del Comando Sur de EEUU viaja a Venezuela para coordinar la reconstrucción tras terremotos

Te puede interesar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el aspirante republicano a sucederlo en el cargo Byron Donalds.
ELECCIONES 2026

Aliados de DeSantis rompen filas y respaldan a Byron Donalds para gobernador de Florida

Por Daniel Castropé
El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, visitó Venezuela hoy junto con el encargado de negocios John M. Barrett.
DEVASTACIÓN

Jefe del Comando Sur de EEUU viaja a Venezuela para coordinar la reconstrucción tras terremotos

Los arándanos o blueberries son una fruta de alto contenido nutricional.
ALERTA

Publix retira arándanos de sus tiendas en Florida por posible contaminación con E. coli

El presidente Donald Trump da declaraciones antes de partir en el helicóptero con destino a Arizona.
EEUU

Trump anuncia nuevo proyecto de renovación para la Casa Blanca: un helipuerto

La comisionada de Miami-Dade, Vicki L. López (cd), posa junto a trabajadores de los Marlins y los transportistas de ayuda a Venezuela este lunes en el estacionamiento del estadio loanDepot Park en Miami, Florida (EE.UU.). La alcaldía de Miami, el condado de Miami-Dade y los Miami Marlins abrieron este lunes un centro de acopio de ayuda para las víctimas de los terremotos de Venezuela en el estadio loanDepot Park, sede del equipo de béisbol.
ALTRUISMO

Miami abre un centro de acopio en el loanDepot Park para damnificados del terremoto en Venezuela