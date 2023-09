Andrea Ele, la nueva voz del pop latinoamericano, presenta "Como tú"

La canción cuenta una historia de amor en la que el hombre comete errores que le causaron gran dolor. Sin embargo, conoce a alguien nuevo que le atrae por su amabilidad, pero se muestra cautelosa en permitirle un papel en su vida.

Prefiere cuidar su espacio y evitar repetir errores pasados. La canción es una expresión poderosa de emociones, hecha para dedicar y cantar con pasión.

“Como tú es una canción que trae su propio universo, con una historia que seguramente muchos han vivido, quisiera que el público pudiera identificarse con este tema pues yo también he sufrido en el pasado, pero con cada experiencia cada vez toma más relevancia un mensaje importante como lo es no pagar con la misma moneda a quien te hizo daño, sino por el contrario ser cada vez mejor, tener claro saber quién se es, y no perder esa esencia propia. SER COMO TÚ”, afirma Andrea Ele.

En este video, Andrea Ele se muestra de manera íntima y cercana, hablándole directamente a la cámara mientras su vida continúa a su alrededor, a pesar de haber enfrentado una gran decepción amorosa. Esta propuesta estética y armoniosa nos muestra cómo la vida sigue adelante a pesar de los desafíos.

Este clip fue grabado durante una semana en Bogotá, Colombia, en donde se imprime la magia que una ciudad como esta puede impregnar a una historia intensa como la que trae "Como tú", bajo la producción de Cristina Salgar y Adrian Jursich.

Andrea Ele, artista del sello discográfico EXILE RECORDS, revive sonidos del pop latino mezclados con beats actuales refrescantes y tintes de R&B. Cuenta que ha tenido gran inspiración en sonidos de artistas tan importantes como Alicia Keys, Adele y H.E.R. Gracias a sus características artísticas ha sido denominada la nueva voz del pop latinoamericano.

La artista mexicana ha tenido un gran acercamiento de su público por medio de las redes sociales, en donde ha construido una comunidad fiel y entrañable en redes sociales, como en Instagram, donde suma casi 15.000 seguidores, y otras redes importantes como TikTok, donde tiene cerca de 13.000 seguidores que están siempre pendientes de todo lo que acontece con esta artista de talla internacional.

Andrea inicia su carrera desde muy temprana edad, en su niñez una docente de su colegio descubre su mágica voz y la incentiva a trabajar en ella. Con el paso del tiempo el amor por la música fue creciendo, a sus 18 años emprende un viaje de estudio a Italia, el cual se ve opacado por el fallecimiento de su hermano, un hecho que marca su vida para siempre y del cual nace una de sus canciones más aclamadas, titulada “Para volar”.

Tras este suceso Andrea Ele continúa trabajando por ese sueño musical y es allí cuando ingresa al mundialmente reconocido reality show “La Voz México” en donde perteneció al equipo de la gran cantautora y estrella pop Laura Pausini. Aquí, su participación la ha llevado a ser reconocida por su gran talento y tenacidad en la industria musical.

Puede conocer más sobre Andrea Ele en su cuenta de Instagram: andreaele_mx

FUENTE: Redacción/Nota de Prensa