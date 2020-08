Argentina sueña con el regreso de Messi a su Rosario natal

Los leprosos, como son conocidos sus simpatizantes, iniciaron una campaña para repatriar al futbolista y ayudarlo a saldar una cuenta pendiente: jugar en el fútbol argentino profesional.

Conscientes de que no tienen las fortunas ni la estructura de los equipos europeos, en Newell's sí confían en que la pasión puede ser un argumento más poderoso que el dinero para seducir a un desocupado Lionel Messi.

Aunque pasó más de la mitad de su vida en Cataluña, Messi vuelve todos los años a Rosario para Navidad y ha manifestado públicamente que le gustaría jugar en el Newell's.

Los fanáticos del club no saben si el regreso se dará en un futuro cercano, pero no pierden las esperanzas de disfrutar al astro mundial como aún no han podido.