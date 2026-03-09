lunes 9  de  marzo 2026
FÚTBOL

Xavi acusa a Laporta de bloquear el regreso de Messi al Barcelona

El astro argentino Lionel Messi dejó el Barça para fichar por el París Saint-Germain en 2021 y dos años después se marchó al Inter Miami de la MLS

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona después de la derrota de su equipo ante el FC Cincinnati, el 16 de julio de 2025.

JEFF DEAN / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- La leyenda del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró en una entrevista con el diario La Vanguardia que el presidente del club, Joan Laporta, frustró el regreso del mito Lionel Messi en 2023 para evitar una lucha de poder.

El ocho veces ganador del Balón de Oro dejó el Barça para fichar por el París Saint-Germain en 2021 y dos años después se marchó al Inter Miami de la MLS, su equipo actual.

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (10), celebra con sus compañeros después de que su equipo marcara el primer gol durante la final de la Copa de la Major League Soccer (MLS) contra los Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 6 de diciembre de 2025.
FÚTBOL

Inter Miami de Lionel Messi tiene previsto visitar la Casa Blanca
El mediocampista venezolano Telasco Segovia (8), del Inter Miami, celebra el cuarto gol de su equipo con el delantero argentino Lionel Messi (C) y el mediocampista Rodrigo De Paul durante la final de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 29 de noviembre de 2025.
FÚTBOL

Messi registra doblete en remontada del Inter Miami ante Orlando

"Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo (con Argentina, en diciembre de 2022), contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente", explicó Xavi el domingo en La Vanguardia.

"Un 'last dance' como el de (Michael) Jordan... El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga, pero es el presidente el que lo tira todo para atrás", continuó.

Xavi, antiguo compañero de Messi durante más de una década en el Barcelona, señaló a Laporta como el culpable de que el argentino no regresara al club.

"Laporta me dijo, palabra por palabra, que si Leo volvía iba a declararle la guerra y que no podía permitirlo. Y de repente Leo dejó de responder a mis llamadas porque le habían dicho que no se podía hacer", dijo.

Respuesta de Laporta

Laporta, que dimitió como presidente hace varios días para presentarse a la reelección esta semana, sugirió este lunes que Xavi estaba resentido por haberlo despedido en mayo de 2024 y afirmó que el padre y representante de Messi, Jorge, le había dicho que el astro había decidido no regresar.

"Con Xavi veía que íbamos a perder y con (el actual entrenador Hansi) Flick que vamos a ganar", resumió Laporta en un debate presidencial este lunes ante el otro candidato, Víctor Font, en las elecciones presidenciales del domingo.

"Entiendo que (Xavi) está dolido: con los mismos jugadores, Flick gana", añadió Laporta.

El presidente azulgrana explicó que envió un contrato a Jorge Messi, quien después fue a su casa y le comentó que "habría demasiada presión" si el delantero regresaba.

Messi es el máximo goleador histórico del Barcelona, con 672 tantos, y conquistó un récord de 34 títulos con el club en el Camp Nou.

Además, Laporta afirmó que el Barça rechazó una oferta de 250 millones de euros (288 millones de dólares) del PSG por la joven superestrella Lamine Yamal, que se habría presentado en 2024.

FUENTE: AFP

