Cafecito con Cata presenta Networking Experience en Miami el 20 de noviembre

El próximo jueves 20 de noviembre llega a Miami la sexta edición del Networking Experience by Cafecito con Cata , un evento diseñado con un enfoque en la reinversión profesional y de negocios. Durante esta jornada, los asistentes tendrán la oportunidad de conseguir aliados estratégicos, encontrar proveedores confiables, cerrar negocios y conectar con leads de calidad en un solo lugar.

Networking Experience by Cafecito con Cata es organizado por Cafecito con Cata para transformar la mente, aprender IA con estrategia y elevar el negocio propio. Tendrá lugar el jueves 20 de noviembre, de 9 am a 5 pm, en el centro de eventos Fire Tower Doral. Los espacios son limitados y la información sobre boletos se puede encontrar en www.ticketplate.com. Fire Tower Doral está situado en 8000 NW 21st St, Miami, FL 33122.

Las principales conferencias serán conducidas por David Rodríguez, experto en IA; Guillermo González, experto en ventas con Linkedin; Catalina López, especialista en Negocios y Marca Personal, y Catalina Maya, de la empresa Catalina Maya PR, periodista, empresaria y relacionista pública.

Catalina López también será la anfitriona de la jornada porque es la CEO de Cafecito con Cata, empresa diseñada para que migrantes, emprendedores e inversionistas puedan tomar decisiones informadas y estratégicas, sin improvisaciones ni riesgos innecesarios.

Durante el Networking Experience, los asistentes tendrán acceso a talleres especializados, conferencias magistrales, espacios de networking corporativo y la posibilidad de conseguir aliados estratégicos, encontrar proveedores confiables, cerrar negocios y conectar con leads de calidad en un solo lugar.

Reinventar para crecer

El Networking Experience llega con un propósito claro: impulsar la reinversión profesional y empresarial de la comunidad latina.

Los asistentes tendrán acceso a:

Talleres prácticos para aplicar estrategias de negocio e innovación.

Conferencias magistrales con expertos en IA, ventas y posicionamiento.

Networking corporativo con más de 200 líderes empresariales.

Aliados estratégicos para ampliar su red de apoyo y crecimiento.

Proveedores confiables para robustecer sus operaciones.

Conexiones de calidad para cerrar negocios reales.

Más allá de las charlas formales, las conversaciones espontáneas en los pasillos, durante el almuerzo y en los espacios de networking serán el verdadero motor de esta experiencia: oportunidades que solo surgen cuando las personas correctas se encuentran en el lugar correcto.

Quienes asistan estarán rodeados de 200+ empresarios, inversionistas y profesionales latinos, listos para ayudarlos a dar el salto hacia su próximo nivel: David Rodríguez compartirá estrategias de IA que están transformando industrias completas; Guillermo González te mostrará cómo LinkedIn se ha convertido en la herramienta de ventas más poderosa para empresarios hispanohablantes; Catalina López, quien ha acompañado a cientos de familias en sus procesos de crecimiento empresarial, revelará las claves del posicionamiento estratégico en el mercado estadounidense; y Catalina Maya, de la empresa Catalina Maya PR, periodista, empresaria y relacionista pública, con vasta experiencia en el mercado hispano de Estados Unidos.

Y tan o más importante que los speakers son las conversaciones que van a surgir en los pasillos, durante el almuerzo, en esos momentos donde las guardias bajan y las oportunidades reales salen a la luz.

Cafecito con Cata es una empresa especializada en brindar servicios integrales de reubicación en Estados Unidos, ofreciendo asesoramiento, programas educativos y una guía personalizada. Se enfoca especialmente en atender a familias, profesionales, ejecutivos e inversionistas latinoamericanos que deseen emprender o establecer sucursales de sus negocios en los Estados Unidos.

Catalina López, CEO de Cafecito con Cata, es una empresaria y mentora experta en reubicación, negocios e inversión para la comunidad hispana en Estados Unidos. Con más de 25 años de experiencia y 7 años como empresaria en EEUU, ha liderado proyectos en múltiples industrias, incluyendo reubicación, emprendimiento, limpieza comercial y bienes raíces.

