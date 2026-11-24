MIAMI.- El cardiólogo venezolano Nusen Beer repasó seis décadas de ejercicio profesional, su trayectoria entre Caracas, Nueva York y Miami, y su relación como médico de cabecera del expresidente Carlos Andrés Pérez durante su participación en El Podcast de las Américas.

Beer, quien cumplió 60 años desde que se formó como médico, recordó sus etapas en el Hospital General del Oeste, donde dirigió cardiología, y en el Hospital de Clínicas Caracas, así como su paso por el New York Hospital de la Universidad de Cornell y el Jackson Memorial Hospital. Al evocar a Carlos Andrés Pérez, con quien comparte fecha de cumpleaños el 27 de octubre, destacó su carácter firme, su advertencia pública sobre lo que ocurriría en Venezuela si llegaba al poder el chavismo y su salida de Miraflores durante un episodio convulso en el que intervino un oficial militar que hoy reside en Weston.

El especialista también contrastó el trato médico cercano de sus primeros años en Venezuela con la dinámica actual en EEUU, donde señaló que la relación directa con el paciente suele verse condicionada por la pantalla y las diferencias de idioma, al tiempo que advirtió sobre el impacto de la obesidad y el colesterol en las enfermedades coronarias. Hijo de padre polaco y madre alemana, Beer afirmó que sigue ejerciendo porque su prioridad es servir a los pacientes y mantenerse actualizado cada mañana con publicaciones del American College of Cardiology.

Durante la conversación en El Podcast de las Américas, el cardiólogo venezolano Nusen Beer explicó que el respeto y la responsabilidad frente a cada caso mantienen vigente el temor a fallar incluso tras seis décadas de carrera. "No tengo muchas anécdotas, pero sí te puedo decir de qué miedo, y no lo vas a creer, todavía hay miedo, porque yo respeto mucho al paciente, trato de hacer lo mejor posible para él", afirmó el especialista al recordar sus inicios y su práctica cotidiana.

Beer también subrayó que su prioridad profesional continúa centrada en el servicio clínico y en el estudio constante, por encima de cualquier retiro, mientras su salud se lo permita. "Lo más importante para mí, apartando la familia, por supuesto, es el paciente", sostuvo el cardiólogo, quien aseguró que cada mañana revisa literatura del American College of Cardiology y mantiene hábitos diarios de alimentación y ejercicio para seguir ejerciendo.