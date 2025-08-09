sábado 9  de  agosto 2025
Casa Gianna, donde Italia se sirve con alma latina en el corazón de Miami

Entre pastas que parecen obras de arte y un branzino que roba suspiros, el chef David Cáceres te invita a un festín de sabor y alma

El chef David Cáceres. 

Cortesía
Pappardelle alla Rosa di Ricotta.

Cortesía
Short Rib Fagottini - Shaving Truffle.

Cortesía
Diario las Américas | CAMILA MENDOZA
Por CAMILA MENDOZA

En pleno Downtown de Miami hay un rincón donde Italia cobra vida con un toque inesperado de alma latina. Se llama Casa Gianna, y desde su inauguración en noviembre de 2024 en el Gale Miami Hotel & Residences, se ha convertido en un refugio gastronómico que no solo deleita los sentidos, sino que abraza el corazón de los residentes y de los viajeros que llegan a la ciudad desde todos los rincones del mundo.

Su historia comienza con un homenaje familiar: el nombre rinde tributo a una de las hijas del propietario, y su concepto gira en torno a lo más noble que puede inspirar a un cocinero: el calor de hogar, el sentido de pertenencia, y la celebración de los momentos compartidos.

Al frente de esta orquesta de sabores está el Chef David Cáceres, nacido en Nicaragua y criado desde los 9 años en Estados Unidos, un creador de platos cuya historia personal es en sí misma una fusión cultural. Su paso por Houston, Texas, y su vida en Miami han afinado un estilo propio que respeta la esencia de la cocina italiana, pero la viste con guiños contemporáneos y el instinto de un chef que cocina con memoria y pasión.

“Cocinar es contar historias, y en Casa Gianna cada plato narra un pedazo de Italia… y un pedazo de lo que Miami es como ciudad cosmopolita”, afirma Cáceres, quien ve en la gastronomía una manera de tender puentes entre culturas. “La cocina italiana cautiva por su simpleza y su honestidad; y lo que hacemos es rendirle homenaje sin dejar de lado el acento propio de Miami”.

El menú es una carta de amor a la gastronomía italiana: desde la Pappardelle alla Rosa di Ricotta, una obra de arte culinaria moldeada como una rosa, coronada con ricotta cremosa, pistacho y mantequilla marrón con salvia; hasta el Branzino alla Puttanesca, que reinterpreta un clásico con lubina chilena en costra de pistacho y una salsa intensa de tomate, aceitunas y alcaparras.

Pappardelle alla Rosa di Ricotta.

Pappardelle alla Rosa di Ricotta.

Pero Casa Gianna es mucho más que un menú. Es un lugar versátil, con un bar 360° que invita a quedarse, un patio encantador donde la noche se mezcla con el brillo de Downtown y una atmósfera que logra ser familiar, divertida e innovadora a la vez.

"Los comensales experimente un viaje a Italia a través del menú, pero sintiendo el calor de Miami y de nuestras raíces latinas. Esa mezcla es lo que hace que Casa Gianna sea diferente", dice Cáceres con orgullo.

Desde las pizzas artesanales horneadas en piedra hasta el servicio impecable, cada detalle está pensado para que tanto el huésped internacional como el residente local se sientan en casa guiados por la creatividad y el corazón de un chef que sabe que la verdadera alta cocina no se mide solo en estrellas, sino en emociones.

“Mi mayor satisfacción es ver una mesa sonreír después del primer bocado… ahí sé que valió la pena”, concluye Cáceres.

Para más información sigue la cuenta de Instagram @casagiannamiami.

Short Rib Fagottini - Shaving Truffle.

Short Rib Fagottini - Shaving Truffle.

