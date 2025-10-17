Celebran en Miami evento de adopción de mascotas, con un giro otoñal

Miami-Dade. El Servicio de Animales del Condado de Miami-Dade trae de vuelta su emblemático MEGA Evento de Adopción, ¡esta vez con un toque festivo de otoño! El MEGA PUPTOBERFEST es un festival gratuito y familiar, presentado con orgullo en colaboración con la vicepresidenta Kionne L. McGhee, donde la comunidad puede conocer a cientos de mascotas adoptables, disfrutar de entretenimiento en vivo, actividades infantiles, deliciosos food trucks y vendedores locales, todo mientras ayuda a las mascotas de albergues a encontrar un hogar amoroso.

El evento de este año es posible gracias al apoyo de Best Friends Animal Society, nuestro socio líder nacional y patrocinador clave: los Miami HEAT. Como parte del programa ADD$1 de los Miami HEAT, los Miami HEAT y Kaseya se unen para ayudar a cubrir las cuotas de adopción, facilitando más que nunca que las familias abran sus corazones y hogares a una nueva mascota. Las cuotas de adopción estarán exentas para todas las mascotas elegibles, y habrá obsequios especiales para quienes adopten.

Detalles del evento

MEGA PUPTOBERFEST: un festival de otoño y evento de adopción de mascotas.

18 de octubre de 2025 — 10:00 a. m. — 6:00 p. m.

Parque Deerwood Bonita Lakes

14445 SW 122 Avenue

Miami, FL 33186

Para obtener más información, visite animals.miamidade.gov o llame al 3-1-1.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miami-Dade Animal Services (@adoptmiamipets)

Acerca de Servicios para Animales del Condado de Miami-Dade

Cada año, el Departamento de Servicios para Animales del Condado de Miami-Dade (Servicios para Animales) brinda cuidado y albergue a casi 15,000 perros y gatos perdidos, abandonados, heridos, enfermos o maltratados, y brinda servicios de vacunación y esterilización a casi 20,000 gatos callejeros de la comunidad. Diariamente, el personal de Servicios para Animales trabaja con diligencia para encontrar hogares permanentes para estos animales del albergue, facilitando adopciones en el lugar, organizando adopciones fuera del lugar en eventos y ubicaciones en toda la comunidad, y trabajando en colaboración con organizaciones de rescate, voluntarios y socios de adopción. Para obtener más información, visite www.miamidade.gov/animals y siga a @AdoptMiamiPets en Facebook, Instagram y X.

Organizan

Servicios para Animales del Condado de Miami-Dade

Annette Jose, Directora de Servicios para Animales

Kionne L. McGhee, Vicepresidenta, Distrito 9

Best Friends Animal Society

Miami Heat

Kaseya