Christian Núñez, el empresario peruano que revoluciona el 'network marketing'

Está convencido de que, con el correcto asesoramiento, todos podemos emprender o invertir nuestro dinero para tener una vida más próspera y abundante. Su lema de “Todos podemos”, está relacionado con la seguridad financiera, con la posibilidad de alcanzar la libertad económica para que llegar a fin de mes no sea una preocupación, o para solventar una vida digna sin que esto implique el sacrificio del tiempo con tu familia. Christian sabe que la clave está en el equilibrio: “En la vida no todo es dinero, dinero, dinero… se trata de un balance entre todas las aristas y responsabilidades que tú tienes… lograr ese balance es uno de los retos constantes que tenemos todos como seres humanos”.

A través de las redes sociales y la industria del mercadeo en la red, Christian ha logrado construir una comunidad de emprendimiento digital llamada NEXT LEVEL que ya cuenta con más de 15.000 afiliados y 50.000 clientes en América y España, enfocada en el desarrollo empresarial, financiero y personal de sus integrantes.

Con apenas 3 años desde su lanzamiento, NEXT LEVEL se ha convertido en la comunidad de emprendedores digitales y futuros inversores más grande de Latinoamérica; la mayoría de sus socios han obtenido resultados tangibles y medibles, muchos de ellos con grandes utilidades.

Christian Núñez y su equipo de asesores financieros tienen una misión clara: ayudar a más personas a alcanzar su seguridad financiera.

"Me considero que no soy el típico vende humo, soy muy cuidadoso al diferenciar la verdadera abundancia, de la falsa y eso es parte de mi contribución también a este sector tan trastocado y prejuicioso", dijo el joven empresario.

En sus conferencias y talleres enseña desde los principios más básicos de cómo invertir y diversificar los ingresos para no ser dependiente de una sola fuente financiera, hasta las técnicas más puntuales para emprender correctamente y no morir en el intento. Christian explica en sus plataformas digitales como Instagram, Facebook y su canal de YouTube que mientras se es laboralmente activo y se cuenta con decisión, compromiso y perseverancia, los ingresos deben proceder un 80% del trabajo y un 20% de las inversiones realizadas. De esta forma, cuando se alcance una edad mayor y no se cuente con la misma energía, los ingresos ya no dependerán de la fuerza laboral sino mayoritariamente de las inversiones.

Le atribuye su éxito en los negocios a una combinación de factores: la mentoría de sus padres, quienes desde muy niño le enseñaron a no depender de un salario; a su propia experiencia como empleado de la que aprendió que jornadas laborales tan extensas te quitan el tiempo y la energía para ser creativo; y a buscar nuevas fuentes de ingresos, mediante lo que él mismo llama “un cambio mental”. Según Christian, el cambio de pensamiento es clave para convertirse en un verdadero emprendedor, ya que la mentalidad de un inversionista exitoso difiere mucho del pensamiento de quienes optan por un trabajo convencional.

“Entendí que en el mundo del emprendimiento la mentalidad es otra: tienes que tomar decisiones, decidir qué hacer con tu tiempo, es totalmente diferente a la del mundo tradicional”, señaló el mentor peruano.

Christian es un hombre de familia que entiende que la verdadera prosperidad está relacionada con la combinación de vivir cómodamente del trabajo que le apasiona y de tener el tiempo suficiente para seguir cultivándose, mientras disfruta de la compañía de sus seres queridos.

Busca llevar su mensaje a muchas más personas para ayudarlos a transformar su vida satisfactoriamente: “Yo creo que la prosperidad real la vas a lograr cuanto tú construyas la vida que sueñas… es construir esa seguridad y esa libertad que te permite hacer con tu tiempo lo que tú quieras”.

