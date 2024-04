Cirujanos plásticos se unen en Miami por una noble causa

La comunicadora, conocida por su trabajo en Al Rojo Vivo, de Telemundo, resaltó la labor altruista de Miami Life Plastic Surgery, cuyo equipo ha brindado generosamente sus recursos para apoyar a mujeres de escasos recursos sobrevivientes de cáncer. La comunicadora no pudo contener la emoción cuando Maureen Porras, concejal de la ciudad de Doral le entregó un reconocimiento por su integridad en el trabajo periodístico.

Durante la jornada se hizo énfasis en la labor de Luis Fuertes, CEO y co-fundador de Miami Life Plastic Surgery, así como su gestión filantrópica al crear la Fundación Miami Life Gives Back, que suma recursos para las mujeres que han enfrentado el cáncer. Dicha fundación brinda una necesaria ayuda a esas pacientes que requieren de procedimientos de reconstrucción mamaria y que no cuentan con los recursos para costear los tratamientos estéticos.

El evento sirvió para celebrar la vida y expandir un mensaje de esperanza para esas féminas que han enfrentado la enfermedad y que cada día se levantan con ganas de seguir adelante y plantarle cara al cáncer con actitud positiva.

Latin Business, un reconocido grupo multimedios con revista impresa y canal de televisión, extendió su agradecimiento a quienes colaboraron con este evento: la diseñadora de joyas Helga Terán, el fotógrafo Eddy Lara, la repostera Carla Bähr, el InterContinental at Doral MIA y Mayu Restaurant.

Una de las razones por las cuales Miami Life Plastic Surgery se ubica entre los centros más distinguidos de cirugía plástica es la cuidadosa selección de su equipo médico. Sus cirujanos cuentan con décadas de experiencia y se han enfocado en técnicas específicas en áreas como la cirugía bariátrica y los procedimientos de contorno corporal.

Más de 20 años de experiencia en el quirófano hacen de la doctora Camille Chávez una cirujana consolidada. Asimismo, es la creadora de la técnica de la "Abdominoplastia sin drenajes", un innovador enfoque que hace más eficiente el procedimiento de retirar piel y grasa sobrantes del área abdominal. También son populares sus cirugías mamarias, sobre todo en esas mujeres que tras el parto han experimentado cambios en su cuerpo.

Otro prominente cirujano, el Dr. Onyeka Nwococha, fue agasajado por sus casos de éxito dentro de la cirugía bariátrica y cosmética. Su amplia formación médica incluye un fellowship en cirugía bariátrica en Cleveland Clinic, además de su especialización en cirugía cosmética. Más de 16 años de trabajo lo avalan como experto en diversos procedimientos como el levantamientos y aumento de senos, la transferencia de grasa, y otros tratamientos no quirúrgicos.

Si hablamos de técnicas de aumento de glúteos por lipotransferencia (BBL) y lipoescultura (Lipo 360), el Dr. Nassif Soueid es un cirujano a tener en cuenta dentro del equipo de Miami Life Plastic Surgery. Cuenta con estudios de Medicina en la Universidad Ross, una amplia práctica en cirugía general en el Hospital Union Memorial, de Baltimore, y una residencia médica en la Universidad Estatal de Luisiana. Se ha centrado en pulir sus destrezas dentro de la reconstrucción mamaria microquirúrgica.

Por su parte, el Dr. Daniel Kaufman es un artista del procedimiento llamado “Mommy Makeover”, que suele moldear y realzar la belleza del cuerpo tras el embarazo o una pérdida de peso considerable. Su expertise abarca procedimientos como cirugías mamarias, aumento de glúteos, transferencia de grasa y abdominoplastias. Sus pacientes lo buscan por su cuidadosa técnica a la hora de retirar el exceso de piel tras la pérdida de peso. Aquí destaca su trabajo con la lipectomía en forma de flor de lis, que ayuda a restaurar y corregir el cuerpo.

Por más de 30 años, el Dr. Robert Kagan, certificado en cirugía general y cirugía plástica, ha perfeccionado sus técnicas como cirujano experto en procedimientos faciales y de contorno corporal. Su formación abarca estudios en la Universidad de Illinois, y Baylor College of Medicine en Houston, Texas. Dentro de Miami Life Plastic Surgery, los pacientes buscan al Dr. Kagan por su habilidad en procedimientos faciales, como rinoplastias y lifting facial. También se domina el popular aumento de glúteos por lipotransferencia (BBL), abdominoplastias, y cirugías mamarias.

El Dr. James Mc Adoo es un cirujano que ha ganado notoriedad por su técnica en marcación abdominal y rejuvenecimiento íntimo. Con más de 27 años de experiencia, y una impresionante cifra de más de 13.000 cirugías de aumento de glúteos, el Dr. Mc Adoo es uno de los más buscados para este procedimiento, además de realizar la cirugía de definición abdominal. El médico, que cuenta con estudios en la la Facultad de Medicina Kirksville de la Universidad A.T. Still, en Missouri, es miembro de la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos. También se ha especializado en procedimientos de rejuvenecimiento vaginal, así como la labioplastia (que mejora la estética y funciones de los labios genitales).

Como cirujano especialista en contorno corporal, el Dr. Michael Lee Miller se enfoca en brindar seguridad y elevar la autoestima de sus pacientes. Más de 20 años de práctica aseguran que sus resultados sean exitosos. Su formación cuenta con excelentes bases, pues tiene una licenciatura en Biología con especialización en Química, además de experiencia en cirugía general y cirugía vascular. Comenzó a trabajar en procedimientos de cirugía estética durante su periodo de servicio como militar. Realiza cirugías de aumento, levantamiento y reducción de mamas, además de procedimientos combinados como el “Mommy Makeover”, que puede incluir la abdominoplastia y el aumento de glúteos por lipotransferencia (BBL). Este veterano de la Fuerza Aérea de EEUU es un orgullo para Miami Life Plastic Surgery.

Como lo refleja su apellido, el empresario Luis Fuertes ha sabido pisar con firmeza en el complejo panorama empresarial de Miami, y en particular el de la cirugía estética. Fuertes salió de Cuba con solo 15 años y comenzó su vida desde cero en España, donde cursó estudios universitarios antes de trasladarse a Estados Unidos en 2011. Su tenacidad y constancia le llevaron a cofundar en el año 2021 la clínica Miami Life Plastic Surgery, cuyo éxito se debe principalmente a la seriedad y experiencia de su personal médico.

Tecnologías avanzadas y procedimientos innovadores definen la práctica de la clínica, que ya cuenta con dos ubicaciones en el condado Miami-Dade y busca abrir otro local en el condado Broward.

Además, en otra de sus facetas como emprendedor, Luis Fuertes suele apoyar proyectos musicales de talentos emergentes.

Puede conocer más sobre Miami Life Plastic Surgery en su cuenta de Instagram y su página web.

