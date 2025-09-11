viernes 12  de  septiembre 2025
Con la presencia de numerosas personalidades, abre sus puertas el club nocturno de lujo Dear Sara

El local cuenta con un lienzo en cada rincón. Destaca uno inspirado en “El beso robado”, obra clásica de 1787, de Jean-Honoré Fragonard

De izquierda a derecha, Eugenio Guerra, Luis Alfonso Borrego, Andrea Meza, y Carlos Adyan, en la apertura de Dear Sara.&nbsp;

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Muchos famosos y famosas se dieron cita en la fiesta inaugural de un club nocturno que promete romper con todos los moldes conocidos en cuanto a entretenimiento de lujo, un espacio para el disfrute de todos los sentidos: Dear Sara (Wine & Cocktail Lounge).

Participaron de la celebración tanto figuras de la Cadena Telemundo como Carlos Adyan (“En casa con Telemundo”) y Andrea Meza (“Hoy día”), como de la Cadena Univision como Roxana García, del programa “El News Café”, y Luis Alfonso Borrego, de “Siéntese quien pueda”.

También asistieron el empresario Richard March y su esposa, la empresaria y creadora de contenido Diana Espinosa March.

Dear Sara es un lugar mágico asentado en un precioso local del distrito de arte Wynwood, en una zona geográficamente privilegiada de la ciudad, equidistante de Miami Beach, Brickell y el aeropuerto.

Inspirado en la intimidad de los salones victorianos y el misterio digital de una musa virtual, Dear Sara es a la vez un espacio y una presencia. Una carta de amor a la elegancia, la nostalgia y la seducción moderna.

En el evento de anoche hubo música especial, más la actuación de un cantante y de una saxofonista que hicieron las delicias de los asistentes. Referentes de la prensa también dijeron presente como el influencer de música Mauro Londoño y el productor de televisión Eugenio Guerra.

Todos se convencieron de que Dear Sara no es un club nocturno tradicional: Sara es un sentimiento, es un mundo inmersivo y cinematográfico oculto a simple vista. En otras palabras, es una experiencia de lujo atemporal, cinematográfica y emocionalmente resonante.

El local cuenta con un lienzo en cada rincón. Destaca uno inspirado en “El beso robado” (obra clásica de 1787, de Jean-Honoré Fragonard), con terciopelos esmeralda, espejos antiguos y luces cálidas que evocan romance y elegancia. Sin pantallas, sin ruido.

Dear Sara está ubicado en 2435 North Miami Ave. FL 33127. Tiene capacidad para 144 invitados, con una barra principal, lounge general y VIP. Hablando de barra, el club sirve rituales de cócteles con alma latina como Martini espresso con café colombiano y oro. Se utilizan ingredientes de origen hispano con técnicas globales.

El local tiene servicio de botellas y cócteles premium. Se celebran eventos privados y un servicio de membresías y reservas VIP. También tiene colaboraciones con marcas de lujo.

La manera de contactarse con Dear Sara es a través del número telefónico o vía email en [email protected]

Todo el mundo está invitado a disfrutar de este fabuloso centro de entretenimiento miamense, que redefine la vida nocturna de la ciudad, mediante narrativas inmersivas, diseño emocional y expresión artística.

