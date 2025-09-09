Aseguran que boda de Taylor Swift y Travis Kelce será un evento privado

Travis Kelce y Taylor Swift reaccionan mientras los Edmonton Oilers y los Florida Panthers juegan durante el primer periodo del cuarto partido de la final de la Copa Stanley 2025 en el Amerant Bank Arena el 12 de junio de 2025 en Sunrise, Florida.

MIAMI.- Los fanáticos de Taylor Swift no pueden esperar a conocer todos los detalles sobre la boda con Travis Kelce . Sin embargo, una fuente cercana a la pareja asomó la posibilidad de que los novios sean discretos con la planificación e incluso no estiman hacer de su día especial un evento público.

"Definitivamente será un evento privado, no un espectáculo. Ambos tienen un círculo íntimo de amigos y respetarán su privacidad", dijo el informante.

En este sentido, la fuente también señaló que Taylor se encuentra feliz y luce el anillo que el tight end le dio. "Está increíblemente feliz. Es todo perfecto".

La información surge días después de que el deportista confesó en el podcast New Heights, el cual presenta junto a su hermano Jason Kelce, que la cantante y él están organizándose para iniciar con los preparativos de la boda.

Romance

Taylor y Travis anunciaron su compromiso el martes 26 de agosto con unas fotografías de la propuesta en un jardín repleto de flores. "Tu profesora de inglés y tu profesora de gimnasia se van a casar ", reza la publicación.

Trascendió que el anillo fue elaborado por el joyero Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry. El jugador de fútbol americano participó en el diseño de la sortija.

El 13 de agosto, Taylor participó en el podcast New Heights. Además de revelar que lanzaría un nuevo álbum, la intérprete también abordó cómo inició el romance entre ella y Travis, recordando que fue en 2023 cuando el tight end trató de hacerle llegar una pulsera de la amistad con su número telefónico.

Swift comparó el esfuerzo de Kelce con una película de John Hughes de los años 80. "Es como si estuviera parado afuera de mi ventana con un radiocasete diciendo: '¡Quiero salir contigo! ¿Quieres salir conmigo? ¡Te hice una pulsera de la amistad! ¿Quieres salir conmigo?'", recordó, haciendo referencia a la película Say Anything.

Ed Kelce, padre de Travis Kelce, reveló que el tight end de los Kansas City Chiefs le propuso matrimonio a Taylor Swift hace, aproximadamente, dos semanas. Fue durante una entrevista que concedió a John Kosich de News 5 que el hombre compartió algunos detalles sobre la propuesta.

"(La propuesta) la iba a posponer hasta esta semana. Creo que ella estaba un poco nerviosa, pero la iba a posponer hasta esta semana, para, ya sabes, hacer algo grandioso, para que fuera un evento especial. Y le repetí una y otra vez: 'Podrías hacerlo al lado de la carretera, en cualquier lugar que lo haga especial... cuando te arrodillas y le pides matrimonio'", recordó.

Ed Kelce expuso que Travis la invitó a cenar, pero antes de salir al restaurante le sugirió ir al jardín para tomar una copa de vino.

"Fue entonces cuando él se lo propuso y fue hermoso".