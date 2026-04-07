Influencer Isabela Ladera revela el género del bebé que espera

La influencer venezolana Isabella Ladera junto a Hugo García y su hija Mía Antonella.

MIAMI.- La influencer Isabella Ladera compartió, junto a su novio Hugo García, el sexo del bebé que esperan. A través de Instagram, la modelo venezolana y el deportista peruano revelaron que se encuentran en la dulce espera de un varón.

“Se viene nuestro campeón mundial. Gracias a Dios”, reza la publicación que acompaña una fotografía en la que se observa a Ladera sosteniendo sonriente un pequeño short deportivo, mientras su hija Mía Antonella y García besan la baby bump. El mensaje también está acompañado de emojis de caritas llorando y corazones azules.

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En las otras fotos que componen el álbum, la familia también posa con un carrito de F1, una franelita de la escudería Mercedes Benz y, por su puesto, un guante, pelota y bate de béisbol, haciendo alusión al reciente título de Venezuela en el Clásico Mundial.

La pareja anunció que esperaban su primer hijo juntos hace dos meses, a través de una entrevista exclusiva que Isabella concedió a la revista ¡HOLA!.

Respeto

En las últimas semanas, Ladera ha sido tema de conversación pues solicitó públicamente que los seguidores que le pidieran fotos en la calle no le tocaran la barriga.

“Jamás te voy a negar una foto, pero si hay algo que quiero pedirte es que no me toques la barriga, por favor”, dijo en un tiktok.

“Lo que yo siento en ese momento creo que es muy cercano, para no ofender a nadie, a una violación. No me gusta, me da una sensación terrible”, agregó.

Aunque enfatizó que entiende que las personas no buscan hacerle daño, resaltó que es una acción que nunca le ha gustado y espera que su deseo sea respetado.