martes 14  de  abril 2026
INSPIRACIÓN

Yudy Arias se consagra como influencer de bienestar con un inolvidable festejo de cumpleaños

Hubo invitados especiales, creadores de contenido, amigos cercanos y miembros de la comunidad de Yudy, que disfrutaron de la experiencia

Yudy Arias.

Yudy Arias.

Cortesía
Celebración del cumpleaños de Yudy Arias.&nbsp;

Celebración del cumpleaños de Yudy Arias. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La tía de Maluma tiró la casa por la ventana en la celebración de su cumpleaños, realizada en el club Casa D’Miami. La reconocida figura del bienestar y estilo de vida Yudy Arias lideró un evento exclusivo que combinó celebración, comunidad y emprendimiento.

Hubo invitados especiales, creadores de contenido, amigos cercanos y miembros de la comunidad de Yudy, que disfrutaron de una experiencia organizada para compartir, conectar y celebrar.

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Mientras grababa imágenes del festejo con su celular, Silvana del Mar, figura del programa “Acceso total”, del Canal 51/Telemundo, opinó que la cumpleañera es “una persona maravillosa que tiene un don de gente muy grande, que nos invita a cuidarnos, al bienestar, y al amor propio”.

Por su parte, Yudy se manifestó “súper feliz y emocionada” y dedicó la fiesta a “la gente que me ha abierto su corazón y las puertas de Miami”.

En el evento hubo dos centenares de mujeres que la siguen, además de Silvana del Mar y las comunicadoras Jessi Valeri y Gina Ulmos, entre otras personalidades.

Yudy es una comunicadora social nacida en Medellín y radicada en Miami, amante del ejercicio, la vida sana, la espiritualidad y el 'flow'. Es tía materna de Maluma, a quien impulsó en los inicios de su carrera.

La particular fiesta de cumpleaños de Yudy también contó con un bazar de marcas, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de descubrir productos, apoyar emprendimientos y conectar directamente con diferentes propuestas de moda, belleza y estilo de vida.

Además, la anfitriona dirigió una clase de yoga y una sesión de meditación. “El yoga es como un arte: el deporte, la meditación y la música van por la misma línea, provocan equilibrio y felicidad”, asegura esta influencer que roza el millón de seguidores en las redes.

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Yudy aprovechó la ocasión para hablar sobre su nuevo proyecto My Wow Project, una agencia dedicada a impulsar talento emergente y apoyar emprendimientos, compartiendo detalles sobre su visión y los próximos pasos de esta iniciativa.

Inspirado en una estética retro, el dress code o código de vestimenta del festejo fue de estilo de los años 80, con un enfoque sporty chic, invitando a los asistentes a sumergirse en una experiencia divertida, creativa y llena de personalidad.

Más allá de una celebración cumpleañera, este encuentro dio un espacio íntimo para unir la energía positiva, el bienestar y el apoyo a marcas emergentes.

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