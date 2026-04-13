Yudy Arias se consagra como influencer de bienestar con un inolvidable festejo de cumpleaños

La tía de Maluma tiró la casa por la ventana en la celebración de su cumpleaños, realizada en el club Casa D’Miami. La reconocida figura del bienestar y estilo de vida Yudy Arias lideró un evento exclusivo que combinó celebración, comunidad y emprendimiento.

Hubo invitados especiales, creadores de contenido, amigos cercanos y miembros de la comunidad de Yudy, que disfrutaron de una experiencia organizada para compartir, conectar y celebrar.

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Mientras grababa imágenes del festejo con su celular, Silvana del Mar, figura del programa “Acceso total”, del Canal 51/Telemundo, opinó que la cumpleañera es “una persona maravillosa que tiene un don de gente muy grande, que nos invita a cuidarnos, al bienestar, y al amor propio”.

Por su parte, Yudy se manifestó “súper feliz y emocionada” y dedicó la fiesta a “la gente que me ha abierto su corazón y las puertas de Miami”.

En el evento hubo dos centenares de mujeres que la siguen, además de Silvana del Mar y las comunicadoras Jessi Valeri y Gina Ulmos, entre otras personalidades.

Yudy es una comunicadora social nacida en Medellín y radicada en Miami, amante del ejercicio, la vida sana, la espiritualidad y el 'flow'. Es tía materna de Maluma, a quien impulsó en los inicios de su carrera.

La particular fiesta de cumpleaños de Yudy también contó con un bazar de marcas, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de descubrir productos, apoyar emprendimientos y conectar directamente con diferentes propuestas de moda, belleza y estilo de vida.

Además, la anfitriona dirigió una clase de yoga y una sesión de meditación. “El yoga es como un arte: el deporte, la meditación y la música van por la misma línea, provocan equilibrio y felicidad”, asegura esta influencer que roza el millón de seguidores en las redes.

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Yudy aprovechó la ocasión para hablar sobre su nuevo proyecto My Wow Project, una agencia dedicada a impulsar talento emergente y apoyar emprendimientos, compartiendo detalles sobre su visión y los próximos pasos de esta iniciativa.

Inspirado en una estética retro, el dress code o código de vestimenta del festejo fue de estilo de los años 80, con un enfoque sporty chic, invitando a los asistentes a sumergirse en una experiencia divertida, creativa y llena de personalidad.

Más allá de una celebración cumpleañera, este encuentro dio un espacio íntimo para unir la energía positiva, el bienestar y el apoyo a marcas emergentes.