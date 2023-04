Cuba: los jóvenes se van, los viejos están muriendo y las mujeres no paren

Según este documento del que les voy a contar, las mujeres cubanas no quieren parir. Los jóvenes se van de Cuba , y los viejos que no se van, se están muriendo.

Si las cosas continúan así y no parece haber solución, en breve periodo de tiempo, no habrá reemplazo poblacional y no se podrá producir absolutamente nada. Los detalles a continuación en Juan Juan al medio.