DALIA renace con Ivana María Moreno-Valle al frente de su transformación

En un momento en que el liderazgo femenino cobra cada vez más relevancia en los espacios sociales, empresariales y culturales, surgen proyectos que buscan acompañar esa transformación desde la autenticidad y la conciencia. Uno de ellos es DALIA , un ecosistema que acaba de anunciar su relanzamiento con una visión renovada y un propósito claro: inspirar y guiar a las mujeres para que lideren sus vidas y sus entornos con confianza, propósito y empatía.

Bajo la dirección de su nueva CEO, Ivana María Moreno-Valle , DALIA inicia una etapa de consolidación y expansión internacional. Con esta nueva dirección, la organización se propone no solo reforzar su presencia en México, donde nació, sino también llegar a otros países de América Latina y al público hispano en Estados Unidos, con una propuesta que combina comunidad, programas de desarrollo y contenido transformador.

Este relanzamiento no es un simple cambio de imagen. Representa la evolución de una filosofía que ha madurado con el tiempo. En sus inicios, DALIA se centró en impulsar la igualdad de género como respuesta a las brechas existentes. Hoy, da un paso más ambicioso al apostar por fomentar un liderazgo femenino consciente, auténtico y transformador, capaz de impactar tanto en la vida personal como en el mundo empresarial y social. El enfoque parte de una premisa poderosa: el liderazgo comienza en lo individual, cuando cada mujer logra reconocerse como líder de su propia vida, y desde ahí se proyecta hacia lo colectivo.

DALIA fue fundada por Gina Díez Barroso, una de las empresarias más reconocidas de México, quien identificó una necesidad apremiante: muchas mujeres talentosas y preparadas no contaban con las herramientas de autoconfianza y liderazgo necesarias para desplegar todo su potencial.

Con esa visión, creó un espacio único que buscaba empoderar a las mujeres con recursos prácticos y, al mismo tiempo, construir una comunidad de apoyo genuino. Lo que comenzó como un proyecto innovador hoy se ha consolidado como un ecosistema vivo, diseñado para acompañar a las mujeres en su desarrollo integral y para colaborar con organizaciones interesadas en construir entornos más humanos, diversos y sostenibles.

DALIA es un ecosistema que inspira a las mujeres.

Durante sus primeros años, DALIA puso el acento en la igualdad de oportunidades, entendiendo que cerrar brechas era un paso imprescindible. Sin embargo, con el paso del tiempo, la organización comprendió que la verdadera transformación no podía medirse únicamente en cifras o porcentajes de representación. El cambio real ocurre cuando una mujer se reconoce como líder de sí misma, fortalece su confianza y decide impactar positivamente su entorno. Con esta visión, el relanzamiento de DALIA invita a las mujeres a desarrollar un liderazgo más consciente, que combina propósito, empatía y autenticidad.

El nuevo modelo de DALIA se construye sobre tres pilares fundamentales. El primero es la comunidad, concebida como un espacio de conexión genuina donde las mujeres pueden tejer redes de apoyo, compartir experiencias y crecer juntas. El segundo es el desarrollo, que incluye herramientas prácticas y programas especializados como el Perfil de Poder, diseñado para ayudar a cada mujer a identificar sus fortalezas y áreas de crecimiento, trazando una ruta clara hacia un liderazgo más sólido. El tercero es el contenido, que se traduce en historias, narrativas y conversaciones capaces de inspirar y transformar perspectivas, mostrando que el liderazgo puede vivirse en todas las facetas de la vida.

La llegada de Ivana María Moreno-Valle a la dirección marca un nuevo capítulo. Con su experiencia como actriz, productora y emprendedora, Ivana aporta una mirada fresca y sensible que entiende el valor de las narrativas en la construcción de identidades. Su liderazgo combina visión estratégica con empatía, lo que le permite conectar con diferentes generaciones y realidades. Bajo su dirección, DALIA buscará ampliar su presencia internacional, potenciar su alcance digital y consolidar una comunidad global de mujeres líderes conscientes.

Para Ivana, dirigir DALIA significa mucho más que ocupar un puesto. Es una misión personal orientada a inspirar a otras mujeres a liderar con autenticidad. Su propósito es que cada mujer que llegue a DALIA encuentre no solo formación, sino también inspiración y confianza para asumir el rol de líder en su propia vida. Esta visión refuerza el compromiso de la organización con la construcción de un liderazgo que no solo transforma a quien lo ejerce, sino que también genera un impacto positivo en su entorno.

El relanzamiento de DALIA refleja un cambio generacional y una transición natural entre dos visiones complementarias. Por un lado, la experiencia y el legado de Gina Díez Barroso, quien supo identificar una necesidad y crear un espacio pionero para cubrirla. Por otro, la energía renovada de Ivana María Moreno-Valle, quien trae consigo nuevas formas de conectar, inspirar y proyectar a DALIA hacia el futuro.

Juntas representan la continuidad de un sueño compartido: consolidar un ecosistema femenino consciente que trascienda fronteras y genere impacto en distintas comunidades.

El futuro de DALIA se dibuja con claridad: ser un referente internacional del liderazgo femenino consciente. La convicción es firme: cuando una mujer lidera su vida desde la autenticidad y la conciencia, se convierte en catalizadora de cambios reales. Bajo la dirección de Ivana María Moreno-Valle, la organización inicia una nueva era que promete inspirar a miles de mujeres en América Latina, Estados Unidos y el mundo.

Más que un relanzamiento, DALIA presenta una invitación abierta: vivir y liderar con propósito. Una invitación que parte de lo individual, pero que tiene la fuerza de transformar sociedades enteras cuando se multiplica a través de la conciencia y la acción colectiva.