Daniel Montiel capacita e inspira a hispanos con su podcast "Cafecito inmobiliario" 

Asimismo, "con la experiencia también entendemos que mientras mayor es la contribución y el aporte, mayor es la recompensa”.

Este venezolano que radica en Miami, con más de 20 años de experiencia en el mundo del real estate, comentó que el reto está en poder dar cada día más valor.

“En mi vida profesional debo estar en la búsqueda constante de invertir en mí mismo, de crecer y de convertirme en un mejor profesional”.

Al hablar de su libro 365 Tips para agentes inmobiliarios, un tip para cada día del año, Daniel Montiel explicó que “con este libro queremos, a través de la ejecución de un tip, poder ayudar al agente a tener mucha más claridad y crear la estructura de su negocio inmobiliario a través de la ejecución diaria de una sola actividad”. Agregó que "la magia está en la ejecución diaria, la acumulación de pequeñas cosas, pequeños avances de forma constante logran cosas increíbles”.

De su mayor reto profesional, el escritor comentó que “cada etapa ha presentado retos diferentes, lo que he aprendido y he tomado conciencia es que cada vez que me siento incómodo, fuera de mi zona de confort, es donde está la mayor oportunidad de crecimiento”.

Como sumó: “Creo que los mayores retos han sido enfrentarme a mis propios miedos, inseguridades disfrazadas de 'perfeccionismo' que inhabilitan avanzar o tomar acción. He aprendido que ‘más vale hecho que perfecto'. Hoy en día ante esos retos, en lugar de huir, les doy la bienvenida”.

Sobre la frase, lema o palabra con la que se identifica y motiva, el coach dijo: “no tienes los clientes que quieres, tienes los clientes que te mereces. Esta frase te da el control y el poder de cambiarlo, si todavía no tienes los clientes que quieres, necesitas trabajar en ti primero, en desarrollarte y en convertirte en esa persona”.

Al aconsejar a los jóvenes que sueñan con llegar a donde él se encuentra en este momento, Montiel declaró: “invierte en ti a través de coaches de mercadeo, ventas, crecimiento personal, liderazgo, haz de ti un profesional integral”.

También, “ponte en una posición incómoda, no le huyas al miedo y la inseguridad, por el contrario, utilizarlas a tu favor, enfrentándolas, esto te ayudará a crecer rápidamente. Es indispensable tener metas claras y establecidas, identifica la estrategia y cada una de las actividades que te llevarán a cumplirlas”.

Por último, dio otro consejo muy importante: "Está atento a las nuevas tendencias, reinvéntate siempre, usa las redes sociales y adáptate a cada formato, recuerda que lo que funciona hoy, no necesariamente funcionará en el futuro”.

El coautor del libro “365 Tips para agentes inmobiliarios” puntualizó que su podcast “Cafecito inmobiliario” es un espacio que surge para contribuir con información valiosa a los emprendedores del mercado, en especial a los hispanos para los que tantas normas, leyes y regulaciones son sinónimo de novedad, en especial tomando en cuenta que en la mayoría de los países de Latinoamérica no hace falta obtener licencia para ejercer en la compra, venta, alquiler o inversiones en propiedades.

