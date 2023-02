De mesonera a exitosa 'influencer', la historia de María Alejandra Canónico Páez

Su vida se encaminó hacia el éxito que hoy día ostenta al encontrarse con un viejo amigo suyo, el influencer venezolano Marko, quien le ofreció trabajo como su asistente y formar parte del equipo de producción de contenidos que el artista comparte a través de sus redes sociales.

"En septiembre del 2020 nos encontramos en Miami y me ofreció trabajo. A partir de ese momento el cambio se dio de un solo golpe; me integré en la producción de la película 'Martes de bendecidas' y me uní a su equipo de creación de contenidos, hasta el día de hoy, que no solo trabajo con él, sino también tengo tiempo para mi crecimiento personal", narró Mariale.

La jóven latina incursionó como influencer gracias a la motivación y asesoría del artista venezolano Marko. El artista "ha sido mi maestro, mi mentor y mi trampolín para todo esto que estoy construyendo, trabajar con Marko ha sido fundamental para que mi experiencia en los Estados Unidos sea lo que es hoy".

En su cuenta en la red social Instagram @marialecanonico ya cuenta con más de 29.000 seguidores, a los que trata de influenciar positivamente "para que trabajen por sus sueños y luchen por lo que quieren". También, dijo, "busco demostrarles que el hecho de que hagamos nuestra vida pública a través de una pantalla no nos hace diferentes, y si yo puedo, pues cualquiera puede, solo hay que trabajar por los sueños para poder lograrlos y ser siempre constante".

Trabajar en la producción de la película "Martes de bendecidas", producir eventos y crear contenidos de comedia y estilo de vida son algunos de los objetivos cumplidos por Mariale en tan solo 2 años de haber incursionando en el mundo del entretenimiento.

En este año 2023 ha planificado el lanzamiento de dos emprendimientos, "estoy trabajando en la confección de una línea de chaquetas bajo mi nombre y estaré lanzando al mercado un producto para controlar la ansiedad, como un CBD, que ayude a la concentración y a calmar los niveles de ansiedad", describió.

Otro de los proyectos es la producción de una nueva película a estrenar en las salas de cine a finales de este año, en la que trabaja junto con Marko, un gran equipo de profesionales y en donde la influencer venezolana tiene la responsabilidad de ser una de sus guionistas. A estos logros, María Alejandra añade que está "el hecho de salir a la calle y que la gente sepa quien soy, se identifiquen conmigo, me digan que les gusta mi contenido y que me reconozcan, ya eso para mí es un súper logro".

Para conocer más sobre la joven influencer y abogada venezolana puede seguirla a través de su cuenta en la red social Instagram @marialecanonico.