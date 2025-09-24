miércoles 24  de  septiembre 2025
De Santo Domingo a tu hogar: Televisión Dominicana estrena programación llena de risas, noticias y cultura

Desde programas matutinos hasta comedia nocturna y una galardonada serie infantil, Televisión Dominicana trae programación de entretenimiento a Estados Unidos y Puerto Rico

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI– Este otoño, Televisión Dominicana da la bienvenida a una nueva y emocionante programación directamente desde la República Dominicana, gracias a una nueva alianza con Radio Televisión Dominicana (RTVD). La nueva oferta incluye casi 30 horas semanales de contenido fresco que captura la energía, el talento y la identidad cultural del pueblo dominicano, ahora disponible para el público de Estados Unidos y Puerto Rico.

Abarcando noticias, deportes, comedia, cultura y programación educativa infantil, la programación celebra las raíces y el vibrante espíritu de la comunidad dominicana. Los televidentes ya pueden disfrutar de estos programas destacados:

  • El Mangú de la Mañana | Lunes a viernes a las 10am ET/7am PT. Conducido por Samir Saba, Diana Filpo, Alex Santiago, Carla Morel y Denisse Larrauri, El mangú de la mañana te invita a comenzar el día con energía positiva, información útil y temas relevantes. El mangú de la mañana combina noticias, entrevistas en vivo, reportajes, cultura y educación en un programa matutino dinámico y enriquecedor. Cada episodio marca el ritmo del día con un toque cálido y humano.
  • Central Deportes | Lunes a viernes a las 6pm ET/3pm PT. Para los aficionados al deporte, Central deportes ofrece más que resultados; comparte análisis completo, historias emotivas y los momentos más emocionantes del deporte dominicano e internacional. Desde los campos de juego hasta las estrellas, este programa conecta a los aficionados con la esencia del deporte. Central deportes es conducido por Héctor Gómez, Carlos Almánzar, Orlando Méndez, Yesi Salsana and Marcos Nivar.
  • Luna Llena | Lunes a viernes a las 10pm ET/7pm PT. Al caer el sol, comienza la diversión. Luna llena es un programa nocturno de variedades lleno de comedia, música, entrevistas con celebridades y segmentos sorpresa. Los presentadores incluyen al comediante Aquiles Correa, el actor y cantante Carlos Fatule, la conductora Luly Rocha, el humorista e imitador William Díaz, la periodista Kris Viñas, el actor Erlyn Saúl, la comunicadora Leyla Yépez y el comediante Gerald Ogando. Cada noche es diferente, pero siempre llena de risas, cultura y estilo dominicano, perfecto para relajarse y disfrutar en familia.
  • Topitok | Sábados y domingos a las 10am ET/7am PT. Nombrado el Mejor Programa Infantil en los Premios Soberano 2025, Topitok es más que solo diversión: es educativo, dinámico y está basado en valores. Con segmentos como “Laboritok”, “Notitok” y presentaciones musicales, el programa promueve el respeto, la solidaridad y la creatividad. Producido por Freddy Ogando y con un elenco infantil, Topitok está diseñado para criar a jóvenes espectadores curiosos y conscientes.
Celebrando este año su vigésimo aniversario, Televisión Dominicana continúa siendo el principal destino televisivo para los dominicanos residentes en el extranjero, ofreciendo contenido premium de las principales cadenas de televisión del país. Además de programas de variedades y noticias, la cadena posee los derechos de transmisión en EEUU de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), eventos especiales en vivo y bloques semanales de cine caribeño.

Acerca de RVTD

Radio Televisión Dominicana, fundada el 1 de agosto de 1952, con el nombre La Voz Dominicana, forma parte de la Corporación Estatal de Radio y Televisión, que integra el Canal 4 (RTVD) y el Canal 17 (Quisqueya TV), así como las emisoras de radio Quisqueya FM, Dominicana FM y Radio Santo Domingo AM. En 2003, la ley 134-03 creó la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) que opera el servicio público de televisión y radio, encargada de la producción, programación y emisión de contenido educativo, cultural, noticioso, de opinión, legislativo, estatal y de entretenimiento de alta calidad. Además, RTVD tiene como misión la formación de profesionales de la televisión a través de su instituto audiovisual.

Acerca de Televisión Dominicana

Televisión Dominicana es una subsidiaria de Hemisphere Media Group, Inc. la empresa de medios estadounidense líder dirigida a los crecientes mercados hispanos en EEUU y latinoamericanos con cadenas de televisión y radio líderes en la industria y una popular oferta de contenido digital.

Con sede en Miami, Florida, Hemisphere es dueña y opera el conglomerado WAPA Media, sombrilla que incluye WAPA TV, el canal líder de televisión abierta y el productor de contenido local preeminente en Puerto Rico, WKAQ 580AM y KQ105 FM, las estaciones AM y FM de radio líderes en Puerto Rico, el canal WAPA Deportes, y WAPA Digital. Además, Hemisphere tiene cinco canales de cable hispanos principales en los Estados Unidos (Cinelatino, Pasiones, WAPA América, CentroAméricaTV y Televisión Dominicana), dos canales de cable en América Latina (Cinelatino y Pasiones), crecientes canales FAST en EEUU (TODOCINE, Todo Novelas, Más Pasiones, ES24 y WAPA+) y una compañía de distribución de contenido internacional.

