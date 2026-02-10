Discord anuncia verificación de edad para cambiar los ajustes predeterminados más restrictivos

Embed
Discord ha anunciado la implementación a nivel global de un proceso de verificación de edad con el que ajustará las cuentas de los usuarios para restringir el contenido y las comunicaciones a los menores de edad. La plataforma empezará a desplegar en marzo un conjunto de configuraciones por detecto que afectará tanto usuarios existentes como nuevos, y que establecerá un nivel mayor de privacidad enfocado a los adolescentes de entre 13 y 17 años. (Fuente: Discord/EBS/Europa Press)
El problema radica cuando grupos con intereses de niños son utilizados por personas inescrupulosas.
FUENTE: Con información de Europa Press