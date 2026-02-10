martes 10  de  febrero 2026
Discord anuncia verificación de edad para cambiar los ajustes predeterminados más restrictivos

Discord es una plataforma digital que permite que los usuarios se comuniquen a través de canales. Estos se encuentran alojados en servidores, tanto públicos como privados

Discord ha anunciado la implementación a nivel global de un proceso de verificación de edad con el que ajustará las cuentas de los usuarios para restringir el contenido y las comunicaciones a los menores de edad. La plataforma empezará a desplegar en marzo un conjunto de configuraciones por detecto que afectará tanto usuarios existentes como nuevos, y que establecerá un nivel mayor de privacidad enfocado a los adolescentes de entre 13 y 17 años. (Fuente: Discord/EBS/Europa Press)

Discord es una plataforma digital que permite que los usuarios se comuniquen a través de canales. Estos se encuentran alojados en servidores, tanto públicos como privados, y son el punto de encuentro entre personas que tienen ganas de formar parte de un grupo específico que comparte las mismas inquietudes. El problema radica cuando grupos con intereses de niños son utilizados por personas inescrupulosas.

FUENTE: Con información de Europa Press

