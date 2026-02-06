Tres décadas formando profesionales: MRU consolida su legado educativo y proyecta su futuro

Ophelia Sánchez, presidenta y fundadora de Miami Regional University, junto a la supervisora de elecciones del condado Miami-Dade, Alina García.

MIAMI SPRINGS. - Este 2026 Miami Regional University (MRU) celebra 30 años de compromiso con la educación y el empoderamiento de la comunidad hispana en el sur de Florida. Desde sus humildes comienzos enseñando computación básica a personas en situación de vulnerabilidad, la institución ha evolucionado hasta convertirse en un referente académico, especialmente en el área de la salud.

La historia de la casa de altos estudios, según su presidenta y fundadora, Ophelia Sánchez , no nació como un proyecto universitario tradicional, sino como una respuesta directa a las necesidades reales de la comunidad.

PREMIOS Fela Kuti es el primer africano que recibirá un Grammy a su trayectoria

“Todo se fue desarrollando. No teníamos el plan de que iba a ser una universidad. Empezamos ayudando a personas que necesitaban aprender lo más básico de computación para poder conseguir trabajo. Después vimos la necesidad en el área médica y fuimos creciendo según lo que la comunidad necesitaba”, recordó en entrevista exclusiva para DIARIO LAS AMÉRICAS durante la celebración realizada en la propia sede universitaria.

Ese crecimiento impulsó la creación de programas que facilitaron la reinserción laboral de profesionales inmigrantes, incluyendo opciones para ingenieros y educadores y, posteriormente, propuestas enfocadas en el área de enfermería y en la transición al sector médico.

“Nos dimos cuenta de la cantidad de médicos extranjeros que estaban trabajando en oficios muy lejos de su vocación. Creamos programas como enfermeros registrados (RN) y ellos mismos se convirtieron en embajadores de la universidad, es por eso que a esos primeros egresados le llamamos nuestros apóstoles”, explicó Sánchez.

Evento por los 30 años de Miami Regional University (MRU). Carlos Armando Cabrera/DLA Evento de celebración por los 30 años de Miami Regional University (MRU). Carlos Armando Cabrera/DLA

En 2023, MRU otorgó 1,032 títulos académicos, de los cuales el 89% fueron recibidos por estudiantes hispanos o latinos, reflejando su profundo impacto en esta comunidad. La universidad ha mantenido tasas de graduación institucionales superiores al 80% en los últimos años y una tasa de colocación laboral cercana al 79% en el período 2023–2024.

Para el Provost, Dr. Roberto L. Román Laporte, llegar a las tres décadas representa el resultado de trabajo constante y visión a largo plazo.

“Ha sido mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Y todavía queda mucho por hacer. Hemos logrado mucho, pero seguimos construyendo”, afirmó.

IMG_2542

Además, envió un mensaje directo a estudiantes y trabajadores:

“Gracias por ser parte de MRU. Sigan trabajando duro. Van a alcanzar sus sueños y nosotros estamos honrados de ser una pequeña parte de ese camino”.

Durante la festividad, líderes académicos y autoridades locales coincidieron en el impacto comunitario de la institución.

El Dr. Guillermo R. Valdés Manganelli resaltó el legado académico construido en torno al liderazgo institucional.

“Son 30 años de excelencia para la universidad y para la trayectoria de la doctora Sánchez. Estamos aquí celebrando no solo a la institución, sino el impacto que ha tenido en miles de vidas”, expresó. “Son 30 años de excelencia para la universidad y para la trayectoria de la doctora Sánchez. Estamos aquí celebrando no solo a la institución, sino el impacto que ha tenido en miles de vidas”, expresó.

Desde el ámbito gubernamental, el alcalde de Miami Springs, Walter Fajet, subrayó el valor estratégico del centro docente para la ciudad.

“Estamos muy orgullosos, especialmente por las oportunidades profesionales y educativas que brinda a la comunidad hispana. Contar con una institución así en Miami Springs es motivo de orgullo”, señaló, al tiempo que ratificó el compromiso de la alcaldía de seguir fortaleciendo los lazos de trabajo con MRU para respaldar su desarrollo.

La importancia de la educación como motor de movilidad social también fue destacada por líderes locales.

“MRU ayuda a las comunidades que más lo necesitan, especialmente a la comunidad inmigrante. La educación es la herramienta que permite salir adelante”, expresó la supervisora de elecciones del condado Miami-Dade, Alina García, presente en la ceremonia.

Por su parte, la comisionada Natalie Milian Orbis protagonizó uno de los momentos más simbólicos de la noche al proclamar oficialmente el Día de Ofelia Sánchez, en reconocimiento a su liderazgo y al impacto transformador de Miami Regional University en la región.

“Organizaciones como MRU son esenciales por todo lo que aportan a nuestros residentes. Reconocer su trabajo es reconocer el progreso de nuestra comunidad”, afirmó.

Evento por los 30 años de Miami Regional University (MRU). Carlos Armando Cabrera/DLA Miami Regional University (MRU) arriba a sus tres décadas. Carlos Armando Cabrera/DLA

El recaudador de impuestos, Dariel Fernández, destacó el impacto humano y formativo del trabajo impulsado por Ofelia Sánchez, resaltando no solo la evolución de Miami Regional University, sino el apoyo directo que la universidad ha brindado a miles de profesionales. Fernández expresó su profundo agradecimiento a Sánchez por haber sido parte de su proceso de formación y por abrir puertas de oportunidades que marcaron su desarrollo personal y profesional. Señaló que el crecimiento de MRU refleja el compromiso constante de su visión con la comunidad, recordando que detrás de cada logro académico existen historias individuales de superación que han sido posibles gracias al enfoque educativo y humano que ha caracterizado a la institución desde sus inicios.

Evento por los 30 años de Miami Regional University (MRU). Carlos Armando Cabrera/DLA Ophelia Sánchez, presidenta y fundadora de Miami Regional University, junto a la supervisora de elecciones del condado Miami-Dade, Alina García. Carlos Armando Cabrera/DLA

El papel del claustro docente y del personal administrativo ha sido también una pieza esencial en la evolución de la entidad académica, acompañando a los estudiantes no solo en su formación, sino en su desarrollo humano y en la construcción de sus carreras. Profesores, instructores y equipos de apoyo estuvieron presentes en la celebración del aniversario, donde reafirmaron su compromiso con la misión educativa de la universidad y con el avance de sus estudiantes. Durante la velada, muchos expresaron su orgullo de formar parte de una historia que apuesta por el crecimiento conjunto, el acompañamiento constante y la creación de nuevas oportunidades para las futuras generaciones de profesionales.

Uno de los momentos más significativos de la gala se vivió durante la entrega de varios reconocimientos a Ophelia Sánchez, así como con la develación de un espacio conmemorativo a la entrada del edificio principal. Este lugar fue concebido para honrar el aporte de distintas entidades, organizaciones y aliados comunitarios que han acompañado su desarrollo, continuidad y evolución.

Lo cierto es que más allá de cifras y expansión académica, la esencia institucional sigue anclada en su lema: Saber que se puede.

“Ha sido difícil, hemos pasado por todo, pero sabemos que siempre hay una solución. Ese es el espíritu de MRU”, resumió Sánchez.

Embed View this post on Instagram A post shared by Dariel Fernandez (@darielfernandez)

Hoy, tres décadas después de sus inicios, la universidad continúa ampliando su oferta educativa, fortaleciendo alianzas estratégicas y explorando nuevas vías para expandir su impacto formativo y comunitario. Reafirmando con una sólida trayectoria y una visión clara hacia el futuro, su compromiso de seguir ofreciendo oportunidades educativas de calidad, adaptándose a las necesidades cambiantes de sus estudiantes y de la sociedad. Con un mensaje institucional que permanece intacto: los sueños pueden convertirse en profesión, y el conocimiento sigue siendo una de las herramientas más poderosas de transformación social. Porque más allá de las aulas, en cada graduado hay una historia de esfuerzo, de fe y de esperanza que confirma que, cuando existen oportunidades reales, el progreso deja de ser un ideal y se convierte en una realidad.

Eso es MRU: la demostración de que la educación no solo cambia destinos individuales, sino que fortalece familias, impulsa comunidades y abre caminos reales hacia un futuro mejor.