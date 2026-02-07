Periodista colombiana al hijo de Maduro: "Deja que los hijos vuelvan a abrazar a sus madres"

BOGOTÁ.- La periodista colombiana y directora de NTN24, Claudia Gurisatti, envió un contundente mensaje a Nicolás Ernesto Guerra, hijo del capturado dictador venezolano Nicolás Maduro , en el que pidió por la liberación de todos los presos políticos que aún permanecen tras las rejas.

El mensaje de la periodista es en respuesta a la carta publicada por Maduro Guerra al cumplirse un mes de la captura del dictador ahora apresado en Nueva York.

POLÍTICA Guyana advierte que la caída de Maduro no reduce la amenaza sobre el Esequibo

JUSTICIA Argentina pide a EEUU la extradición de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad

“A tu padre no lo están torturando, a tu padre no lo están colgando, a tu padre no lo están esposando, poniéndolo boca abajo y dándole golpes en la cabeza (...) le están dando atención médica, puede recibir cartas y escoger al mejor abogado del mundo”, afirmó Gurisatti.

"Nicolasito, deja que esos hijos que añoran a su madre puedan volverla a abrazar", pidió la comunicadora social.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NTN24 (@ntn24)

FUENTE: Redacción