sábado 7  de  febrero 2026
VENEZUELA

Periodista colombiana al hijo de Maduro: "Deja que los hijos vuelvan a abrazar a sus madres"

“A tu padre no lo están torturando, a tu padre no lo están colgando, a tu padre no lo están esposando, poniéndolo boca abajo y dándole golpes en la cabeza", afirmó Claudia Gurisatti

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador capturado Nicolás Maduro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- La periodista colombiana y directora de NTN24, Claudia Gurisatti, envió un contundente mensaje a Nicolás Ernesto Guerra, hijo del capturado dictador venezolano Nicolás Maduro, en el que pidió por la liberación de todos los presos políticos que aún permanecen tras las rejas.

El mensaje de la periodista es en respuesta a la carta publicada por Maduro Guerra al cumplirse un mes de la captura del dictador ahora apresado en Nueva York.

“A tu padre no lo están torturando, a tu padre no lo están colgando, a tu padre no lo están esposando, poniéndolo boca abajo y dándole golpes en la cabeza (...) le están dando atención médica, puede recibir cartas y escoger al mejor abogado del mundo”, afirmó Gurisatti.

"Nicolasito, deja que esos hijos que añoran a su madre puedan volverla a abrazar", pidió la comunicadora social.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de NTN24 (@ntn24)

FUENTE: Redacción

