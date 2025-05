Dr. Roch presenta el libro "Mía y Max", una historia para despertar la sabiduría desde la infancia

“Mis nietas fueron la chispa”, escribe el autor en el prólogo del libro. “Inés, con su mirada curiosa, y Emilia, con su risa luminosa, transformaron mis noches de abuelo en una travesía inesperada hacia lo esencial: sembrar sabiduría en el alma desde los primeros años de vida”. “Mis nietas fueron la chispa”, escribe el autor en el prólogo del libro. “Inés, con su mirada curiosa, y Emilia, con su risa luminosa, transformaron mis noches de abuelo en una travesía inesperada hacia lo esencial: sembrar sabiduría en el alma desde los primeros años de vida”.

Mía y Max cuenta la historia de dos pequeños que, como cualquier niño, enfrentan miedos, dudas, emociones intensas y descubrimientos que marcan sus días. A través de sus vivencias y del encuentro con un personaje especial —el Timo—, los protagonistas aprenden a conectar con esa fuerza interna que todos poseemos, pero que con frecuencia olvidamos: la sabiduría emocional.

El “Timo”, glándula física situada en el pecho, ha sido una metáfora constante en el trabajo del Dr. Roch. En libros anteriores como El Timo: Fábrica de Milagros, ya exploraba esta idea como un centro energético vinculado al amor, la vitalidad y la coherencia emocional. En esta versión para niños, el Timo cobra forma de guía, acompañante y símbolo de esa brújula interior que todos tenemos, incluso desde pequeños.

Pero Mía y Max no es solo un libro infantil. Es un puente entre generaciones. Un relato que, si bien está pensado para los más jóvenes, tiene capas de significado que conmueven a padres, madres, abuelos, maestros y a cualquier adulto que quiera reconectar con su verdad emocional.

“¿Y si los cuentos dejaran de ser solo entretenimiento y se convirtieran en llaves para abrir el corazón?”, pregunta Roch en la introducción. Y es precisamente eso lo que logra su nuevo libro: abrir una conversación entre el niño y el adulto que aún habita en cada uno de nosotros.

La publicación también representa un paso importante en la educación emocional, un tema que ha ganado fuerza en los últimos años, pero que todavía tiene escasa presencia en los hogares y las escuelas. El Dr. Roch plantea que enseñar a los niños a identificar, aceptar y expresar sus emociones es tan crucial como enseñarles a leer o a sumar.

Mía y Max es una obra cálida, con un lenguaje sencillo pero profundo, que invita a grandes y chicos a conversar sobre lo que realmente importa: cómo nos sentimos, qué nos mueve, qué necesitamos, y cómo podemos vivir más conectados con lo que somos.

Además de su propuesta narrativa, el libro destaca por su diseño ilustrado, pensado para facilitar la experiencia visual y emocional de los pequeños lectores. Cada capítulo está acompañado de imágenes suaves, simbólicas, que ayudan a los niños a visualizar conceptos como el Timo, el miedo, la valentía o la confianza, de forma intuitiva y comprensible.

Con este nuevo proyecto, el Dr. Roch no solo amplía su repertorio literario, sino que confirma su compromiso con una transformación humana que no empieza en las oficinas ni en los grandes foros, sino en los hogares, en las camas donde se cuentan historias antes de dormir, en las miradas que escuchan sin juzgar.

“Este libro nació de una mezcla de amor, memoria y propósito”, escribe Roch. Y quienes lo lean lo entenderán: es una obra que abraza, que guía sin imponer, que despierta sin perturbar. Una especie de faro silencioso para quienes están comenzando a conocerse, y también para quienes necesitan recordar quiénes eran antes de olvidar.

Mía y Max. El Timo para Niños está ya disponible, y promete convertirse en un referente para padres, abuelos, educadores y terapeutas que desean acercar a los niños a un lenguaje emocional claro, amoroso y poderoso.

En un mundo que avanza tan rápido, este libro es un susurro que nos dice: baja el ritmo, escucha, y vuelve a sentir desde donde todo comienza.

Puede conocer más sobre el Dr. Roch en Instagram.