El álbum de Taylor Swift 'The Life of a Showgirl' verá la luz el 3 de octubre

La artista estadounidense Taylor Swift ha anunciado su duodécimo álbum, 'The Life of a Showgirl', verá la luz el próximo 3 de octubre y entre las canciones --que también ha desvelado-- habrá una colaboración con la artista Sabrina Carpenter. La artista ha adelantado el nombre del trabajo, las 12 canciones que lo componen y la portada del mismo, todo ello en el pódcast del jugador de fútbol americano y pareja de Swift, Travis Kelce, 'New Heights Show', que conduce el programa junto a su hermano Jason. (Fuente: redes Taylor Swift)

