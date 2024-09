El Deportivo: Venezolano Arráez hace historia con un nuevo título de bateo en la MLB

Embed Arráez hace historia con un nuevo título de bateo en la MLB | El Deportivo"> Dolphins apuestan por el quarterback Tyler Huntley ante los Titans. " checo="" p="" rez="" reconoce="" que="" su="" retiro="" de="" la="" f="" rmula="" 1="" est="" cerca="">

Venezolano Arráez hace historia con un nuevo título de bateo en la MLB

Luis Arráez mantuvo a raya el intento de Shohei Ohtani por completar la Triple Corona en la Liga Nacional y el venezolano quedó se convirtió en el primer jugador desde los 1800 que conquista títulos de bateo con tres equipos distintos. Arráez se fue de 3-1 el domingo para cerrar el año con un porcentaje de .314 con San Diego. “Este fue difícil. No pude dormir anoche”, admitió Arráez y que añadió a la presión tras un ponche al inicio —su 29mo de la temporada y tercero desde el 10 de agosto.“No soy perfecto. Me digo, tienes que hacer algo”, recordó. “¡Nunca había sucedido! pero no soy perfecto”.