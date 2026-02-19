Pequeños cambios para darle la bienvenida al ABS: así modificarán las transmisiones de MLB en 2026

La pantalla muestra el sistema de Golpe Automatizado de Bola (ABS) durante un desafío de los Dodgers de Los Ángeles en la primera entrada del partido de la MLB contra los Guardianes de Cleveland en Camelback Ranch el 11 de marzo de 2025 en Glendale, Arizona.

La llegada del sistema ABS (Automatic Balls and Strikes) marcará un antes y un después en la experiencia de ver béisbol . Major League Baseball ( MLB ) implementará ajustes visibles tanto en las transmisiones televisivas como en las pantallas dentro de los estadios, con el objetivo de evitar ventajas competitivas mientras se adapta el juego a la nueva tecnología.

Uno de los ajustes más llamativos estará en las transmisiones oficiales. Los aficionados que sigan los partidos desde casa continuarán viendo elementos clásicos como el recuadro de la zona de strike, la velocidad del lanzamiento y el tipo de pitcheo.

Sin embargo, desaparecerá la confirmación visual inmediata que indicaba si el envío fue bola o strike dentro del gráfico. La decisión busca alinear la experiencia televisiva con el uso del ABS, evitando que la tecnología condicione la percepción del lanzamiento antes de que se active el sistema de revisión.

Este cambio supone una evolución importante en la narrativa visual de las transmisiones, ya que durante años el “cuadrito” fue una referencia constante para los fanáticos.

El estadio cambia aún más: adiós al “cuadrito” en pantallas internas

La modificación más radical llegará para quienes asistan a los juegos. Dentro del estadio —y en sus inmediaciones— ya no se mostrará el famoso gráfico de la zona de strike durante las repeticiones o emisiones internas.

La razón es clara: impedir que jugadores, coaches o cualquier miembro del equipo utilicen esa información para decidir cuándo solicitar el ABS. Con esta medida, la liga pretende que las apelaciones se basen únicamente en lo que ocurre dentro del terreno de juego y en la percepción directa de los protagonistas.

Un paso más hacia el béisbol del futuro

Estos ajustes representan pequeños cambios visuales, pero forman parte de una transformación mayor en el deporte. La implementación del ABS busca reducir polémicas arbitrales y aumentar la precisión en el conteo de bolas y strikes, mientras MLB intenta equilibrar tecnología y tradición.

Aunque para muchos aficionados el “cuadrito” era ya parte de la identidad televisiva del béisbol, la temporada 2026 marcará el inicio de una nueva etapa en la forma de ver y analizar cada lanzamiento.