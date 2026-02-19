jueves 19  de  febrero 2026
Béisbol

Pequeños cambios para darle la bienvenida al ABS: así modificarán las transmisiones de MLB en 2026

MLB introducirá cambios en las transmisiones con la llegada del sistema ABS en 2026: desaparecerá la confirmación visual de bolas y strikes y el “cuadrito” no se verá en el estadio

La pantalla muestra el sistema de Golpe Automatizado de Bola (ABS) durante un desafío de los Dodgers de Los Ángeles en la primera entrada del partido de la MLB contra los Guardianes de Cleveland en Camelback Ranch el 11 de marzo de 2025 en Glendale, Arizona.&nbsp;

La pantalla muestra el sistema de Golpe Automatizado de Bola (ABS) durante un desafío de los Dodgers de Los Ángeles en la primera entrada del partido de la MLB contra los Guardianes de Cleveland en Camelback Ranch el 11 de marzo de 2025 en Glendale, Arizona. 

Christian Petersen/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La llegada del sistema ABS (Automatic Balls and Strikes) marcará un antes y un después en la experiencia de ver béisbol. Major League Baseball (MLB) implementará ajustes visibles tanto en las transmisiones televisivas como en las pantallas dentro de los estadios, con el objetivo de evitar ventajas competitivas mientras se adapta el juego a la nueva tecnología.

Cambios en TV y streaming: menos pistas visuales para el espectador

Uno de los ajustes más llamativos estará en las transmisiones oficiales. Los aficionados que sigan los partidos desde casa continuarán viendo elementos clásicos como el recuadro de la zona de strike, la velocidad del lanzamiento y el tipo de pitcheo.

Lee además
Tony Clark, Director Ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la MLB, observa antes del primer juego de la Serie Mundial entre los Diamondbacks de Arizona y los Rangers de Texas en el Globe Life Field el 27 de octubre de 2023 en Arlington, Texas. 
Béisbol

Lo que se sabe del escándalo con el exjefe del cuerpo de sindicato de peloteros
La pantalla muestra el sistema de Golpe Automatizado de Bola (ABS) durante un desafío de los Dodgers de Los Ángeles en la primera entrada del partido de la MLB contra los Guardianes de Cleveland en Camelback Ranch el 11 de marzo de 2025 en Glendale, Arizona. 
Béisbol

MLB implementará el sistema ABS en 2026: cómo funciona la tecnología que cambiará los strikes y bolas en el béisbol

Sin embargo, desaparecerá la confirmación visual inmediata que indicaba si el envío fue bola o strike dentro del gráfico. La decisión busca alinear la experiencia televisiva con el uso del ABS, evitando que la tecnología condicione la percepción del lanzamiento antes de que se active el sistema de revisión.

Este cambio supone una evolución importante en la narrativa visual de las transmisiones, ya que durante años el “cuadrito” fue una referencia constante para los fanáticos.

El estadio cambia aún más: adiós al “cuadrito” en pantallas internas

La modificación más radical llegará para quienes asistan a los juegos. Dentro del estadio —y en sus inmediaciones— ya no se mostrará el famoso gráfico de la zona de strike durante las repeticiones o emisiones internas.

La razón es clara: impedir que jugadores, coaches o cualquier miembro del equipo utilicen esa información para decidir cuándo solicitar el ABS. Con esta medida, la liga pretende que las apelaciones se basen únicamente en lo que ocurre dentro del terreno de juego y en la percepción directa de los protagonistas.

Un paso más hacia el béisbol del futuro

Estos ajustes representan pequeños cambios visuales, pero forman parte de una transformación mayor en el deporte. La implementación del ABS busca reducir polémicas arbitrales y aumentar la precisión en el conteo de bolas y strikes, mientras MLB intenta equilibrar tecnología y tradición.

Aunque para muchos aficionados el “cuadrito” era ya parte de la identidad televisiva del béisbol, la temporada 2026 marcará el inicio de una nueva etapa en la forma de ver y analizar cada lanzamiento.

Temas
Te puede interesar

Filis de Filadelfia dejan en libertad a Nick Castellanos pese a tener 20 millones pendientes

Piratas de Pittsburgh se refuerzan con el dominicano Marcell Ozuna

Real Madrid entrega pruebas a UEFA tras incidente racista denunciado por Vinicius en Champions League

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
POLÉMICA

Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

la Baraja Castrista, con 56 actores de la estructura real de poder en Cuba
RÉGIMEN

"Juego de Cartas" muestra los rostros del verdadero poder en Cuba, donde EEUU debe poner los ojos

El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro. video
Venezuela

El "Pollo" Carvajal acusa a Nicolás Maduro de ser el responsable de la represión de las protestas en Venezuela

El expresidente Donald Trump en un mitin de campaña.
Comicios de medio mandato

Trump se lanza a la campaña electoral, anuncia mitin en Georgia e insiste en la prueba de ciudadanía para votar

Te puede interesar

El presidente de Eastados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte a Irán que llegue a un acuerdo o habrá graves consecuencias

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
POLÉMICA

Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

El activista cubano José Daniel Ferrer
LIBERTAD

Opositor José Daniel Ferrer, a favor de operación en Cuba como la que derrocó a Maduro

Asamblea Nacional de Venezuela .
VENEZUELA

Aprobación de ley de amnistía en puertas: Asamblea Nacional retoma debate en medio de reclamos

Fotografía cedida por la agencia estatal de noticias KCNA que muestra lanzacohetes este jueves, en un evento de gobierno en Pionyang (Corea del Norte). 
COREA DEL NORTE

Kim Jong Un exhibe batería de lanzacohetes con capacidad nuclear y alardea de su poderío