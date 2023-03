Embed

No se congela el parole humanitario...por ahora

Un juez de Texas decidió no congelar el parole humanitario en este momento luego de la moción presentada por Florida y otros 19 estados que solicitaba hacerlo antes de la audiencia por la demanda presentada contra el gobierno y fijada para el próximo mes de abril.

El juez Drew B. Tipton optó porque la solicitud de los estados de congelar la implementación del programa se analizará como parte del juicio.

El 24 de enero los fiscales generales de 20 estados de EEUU, entre ellos Florida y Texas, presentaron una demanda contra el programa del Gobierno del presidente Joe Biden de conceder 30,000 visados humanitarios a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.

El programa de parole pende de un hilo ahora que un juez federal podría congelar dicho proceso antes incluso de la vista programada para el 25 de abril, fecha en la que un tribunal federal de Texas planea exponer los argumentos de una demanda establecida por 20 estados republicanos y emitir un fallo al respecto.

Los demandantes habían solicitado una orden judicial preliminar para bloquear inmediatamente el programa mientras se considera la demanda en sí, un proceso que podría llevar meses. Un documento judicial emitido el 14 de febrero presenta dicha moción de emergencia frente al Tribunal del Distrito Sur de Texas.

Como se lee en el documento, "el Programa de Libertad Condicional viola las limitaciones que el Congreso impuso a la libertad condicional de los extranjeros en los Estados Unidos y, por lo tanto, es ilegal". Y añade: "El Programa de Libertad Condicional también es ilegal porque fue promulgado en violación de la ley; los Demandados no notificaron al público y buscaron y consideraron sus comentarios antes de la promulgación, y el programa en sí es arbitrario y caprichoso".Un artículo del Washington Times informó que el estado de Texas pidió a un juez federal emitiera una orden para congelar el programa de parole. La razón que pone dicho Estado sobre la mesa es que la administración Biden inventó un nuevo procedimiento de inmigración sin permiso del Congreso.

De otro lado, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, dijo que Joe Biden está utilizando el programa de parole "para convertir a inmigrantes ilegales en inmigrantes legales, en lugar de seguir la ley e intentar arrestarlos y deportarlos", amplía el artículo.

Paxton integra la lista de los 20 estados republicanos, encabezados por Texas y el grupo legal conservador America First Legal, que habían presentado una demanda el mes pasado para bloquear el programa de parole. FOX News destacó que esa coalición busca una orden judicial preliminar contra el programa de parole.

Los estados son: Florida, Carolina del Sur, Iowa, Louisiana, Idaho, Alabama, Utah, Kentucky, Missouri, Texas, Nebraska, Tennessee, Wyoming, Alaska, Montana, Ohio, Arkansas, Mississippi, West Virginia y Kansas.

Asimismo, Stephen Miller, presidente del grupo America First Legal y quien tuvo un papel determinante en la organización de la política migratoria del expresidente Donald Trump, afirmó que el equipo de Biden está tratando de ocultar el caos en la frontera sur al convertir las entradas ilegales en legales. Como dijo al medio mencionado antes, “el plan de Biden para importar en masa extranjeros no autorizados desde sus países de origen directamente a los Estados Unidos sin ninguna base legal para hacerlo no es más que un intento descarado de acelerar los niveles estratosféricos de migración".

El programa de parole entró en efecto a principio de año bajo una orden del presidente Joe Biden, para que ciudadanos de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba que cuenten con un patrocinador en Estados Unidos capaz de responsabilizarse económicamente por ellos, puedan obtener esa "libertad condicional" y luego la residencia permanente.

Dicho programa había previsto un cupo de 30.000 admisiones para inmigrantes de estas cuatro nacionalidades por mes, aunque la cifra de paroles otorgados ha sido menor.

