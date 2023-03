Embed

Legislador arremete contra propuestas de DeSantis sobre inmigración. ¿Colapso de bancos en EEUU desencadenaría una crisis? Escándalo por origen de fondos salpica a la familia presidencial colombiana. Habilitan fondo de préstamos para reparar condominios. Irán se vale de aliados en Latinoamérica para desafiar a EEUU. Alicia Machado revela secretos de su personaje en Juego de Mentiras. Estos son los titulares en El Diario, Edición Semanal.

Kamala Harris carga contra DeSantis por su opinión sobre Ucrania

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, criticó al gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, por expresar sus comentarios en contra del apoyo estadounidense a Ucrania, que le ha ganados algunos elogios y también reproches desde Kiev y por algunos destacados miembros de su partido.

Durante una intervención en un programa vespertino de la cadena CBS, Harris, calificada como la "sombra" de Biden" por sus detractores al considerarla "inoperante", aseguró que las palabras de DeSantis surgen por su desconocimiento de la situación en Ucrania. "Si realmente entiendes los problemas, probablemente no harías declaraciones como esa", aseguró.

Para la vicepresidenta, esta comprensión de la situación se consigue después de haber tenido "la experiencia de conocer y comprender la importancia de las reglas y normas internacionales", así como la relevancia de que Washington se mantenga "firme y clara" a la hora de defender la soberanía y la integridad territorial de otros países.

DeSantis, de quien se presupone su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, apuntó el lunes que el presidente Joe Biden se estaba se está involucrando demasiado en la guerra en Ucrania, apostando así por reducir la ayuda económica y armamentística a Kiev.

Para el gobernador de Florida, Estados Unidos tiene "muchos intereses nacionales vitales", como puede ser salvaguardar las fronteras, capacitar el Ejército o controlar la influencia de China, pero que "enredarse aún más en la disputa territorial entre Ucrania y Rusia, no es una de ellas".

"La financiación virtual de 'cheque en blanco' de la administración (del presidente Joe) Biden al conflicto durante 'el tiempo que sea necesario', sin objetivos definidos ni rendición de cuentas, distrae la atención de los desafíos más apremiantes de nuestro país", agregó DeSantis.

Estados Unidos ha desembolsado miles de millones de dólares a Ucrania, fondos financiados por los contribuyentes estadounidenses.

Tras esto, desde el Ministerio de Exteriores ucraniano invitaron a DeSantis a visitar Kiev y así poder "obtener una comprensión más profunda de la invasión a gran escala y las amenazas que representa para los intereses de Estados Unidos", a la par se refirieron al pasado militar del gobernador para atribuirle los conocimientos suficientes para distinguir entre una "disputa" y una guerra.

En esta línea, distinguidos miembros del Partido Republicano estadounidense, como el senador por Carolina del Sur Lindsey Graham o la candidata a las primarias Nikki Haley, han criticado también la postura del gobernador DeSantis.

Pero esos críticos no lo han hecho con el expresidente Donald Trump, que respondió a la pregunta si oponerse a Rusia era un interés estratégico nacional vital, Trump dijo: "No, pero lo es para Europa. Pero no para Estados Unidos".

Los republicanos más moderados creen que defender a Ucrania y frenar el expansionismo ruso es crucial para los intereses de Estados Unidos.

