sábado 23  de  mayo 2026
TEATRO

Christian McGaffney protagoniza 'Todo lo que no dije', la nueva apuesta teatral de Miami New Drama

La obra original de Harley Elias, dirigida por Michel Hausmann, presenta una experiencia íntima, divertida y participativa sobre la memoria y las personas que seguimos buscando

El actor Christian McGaffney.

El actor Christian McGaffney.

Cortesía
Cartel de la obra teatral Todo lo que no dije.&nbsp;

Cartel de la obra teatral "Todo lo que no dije". 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI El estreno mundial de ‘Todo lo que no dije’, obra protagonizada por Christian McGaffney, llega al Colony Theatre el próximo 18 de junio con una propuesta emotiva, participativa y cargada de nostalgia sobre los vínculos, los silencios y esos encuentros que seguimos esperando.

En tiempos donde las conexiones humanas parecen cada vez más frágiles y aceleradas, ‘Todo lo que no dije’ propone detenerse a recordar. La historia sigue a un hombre obsesionado con coleccionar postales antiguas que descubre, en un mercado de pulgas, una posible pista sobre el paradero de su padre desaparecido. Lo que comienza como una simple curiosidad termina convirtiéndose en una búsqueda profundamente íntima que atraviesa recuerdos de infancia, mensajes perdidos, plazas madrileñas y conversaciones que tardaron décadas en suceder.

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La puesta en escena se construye como funciona la memoria: de manera fragmentada, emotiva y llena de sorpresas. A lo largo de la función, el público se convierte de forma orgánica y voluntaria en parte activa del relato, ayudando a reconstruir recuerdos y completar historias, haciendo que cada función sea distinta.

“‘Todo lo que no dije’ es el tipo de obra que te recuerda por qué vas al teatro”, expresó Hausmann, fundador y director artístico de Miami New Drama. “‘Todo lo que no dije’ es el tipo de obra que te recuerda por qué vas al teatro”, expresó Hausmann, fundador y director artístico de Miami New Drama.

“Harley ha escrito algo que es al mismo tiempo íntimo y enorme: un unipersonal que, paradójicamente, necesita a toda una sala para completarse. Y en Christian McGaffney tenemos un actor capaz de sostener la comedia, la improvisación y la profundidad emocional del texto”.

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Cartel de la obra teatral "Todo lo que no dije".

Cartel de la obra teatral "Todo lo que no dije".

Tras el éxito de ‘Las aventuras de Juan Planchard’, McGaffney regresa a Miami New Drama luego de conquistar al público internacional con la película Simón. En esta nueva producción, el actor enfrenta uno de los retos más personales de su carrera, combinando improvisación, humor y vulnerabilidad emocional en una historia construida alrededor de postales olvidadas, silencios familiares y la necesidad universal de reencontrarnos con quienes amamos.

Con ‘Todo lo que no dije’, Miami New Drama vuelve a apostar por un teatro cercano, inmersivo y profundamente humano, donde las emociones no solo se observan desde la butaca, sino que también se comparten.

‘Todo lo que no dije’ se presenta del 18 de junio al 12 de julio en el Colony Theatre Miami Beach. Entradas ya a la venta en MiamiNewDrama.org

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