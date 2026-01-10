sábado 10  de  enero 2026
El documental "Hijos de la Diáspora" supera las 50.000 vistas en YouTube y une la identidad cubana a nivel global

Hijos de la Diáspora presenta los testimonios de 21 jóvenes cubanos criados en nueve países diferentes, desde Escocia hasta Ecuador y Angola

Cartel del documental Hijos de la Diáspora.

Cartel del documental "Hijos de la Diáspora".

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI– Hijos de la Diáspora, el conmovedor documental del cineasta cubano-español Lunes Oña, ha cruzado oficialmente un hito importante, acumulando más de 50.000 vistas en YouTube en menos de dos semanas. Desde su lanzamiento digital, la película ha provocado una conversación global sobre la identidad, llegando a audiencias en docenas de países y revelando la extensa huella de la experiencia cubana.

La película, que explora cómo la identidad cubana sobrevive y evoluciona a través de las fronteras, ha resonado profundamente en la diáspora. La audiencia está liderada por Estados Unidos con más de 29.000 vistas, seguido por España (5.500+), y notablemente Cuba, donde más de 3.200 espectadores se han conectado a pesar de los desafíos de conectividad y los continuos apagones. También se ha registrado una participación significativa en México (1.900+) y Canadá (1.200+).

Más allá de estos centros principales, el documental ha encontrado audiencia en países tan diversos como Brasil, Venezuela, Italia, Alemania, Chile, Uruguay, República Dominicana, Ecuador, Argentina, Francia, Puerto Rico, Reino Unido, Suiza, Colombia, Suecia, Costa Rica y Perú. Su alcance se extiende aún más a regiones con comunidades más pequeñas pero presentes, incluyendo Angola, Países Bajos, Australia, Rusia, Qatar y Noruega, demostrando que la historia de la diáspora cubana es verdaderamente un fenómeno mundial.

Hijos de la Diáspora presenta los testimonios de 21 jóvenes cubanos criados en nueve países diferentes, desde Escocia hasta Ecuador y Angola. A través de sus historias, la película investiga qué significa vivir entre dos culturas: el hogar cubano heredado y el país extranjero de su crianza.

"El concepto surgió de mi propia vida", dice el director Lunes Oña, quien nació en Madrid y vivió en Panamá antes de establecerse en Miami. "Experimentar diferentes culturas mientras vivía en un hogar que siempre se mantuvo cubano me motivó a explorar historias similares. Esta película es un mapa emocional de una identidad fragmentada, y ver que llega a más de 50.000 personas en todo el mundo confirma que es una historia compartida".

Antes de su éxito en Internet, Hijos de la Diáspora disfrutó de una exitosa serie de proyecciones en lugares prestigiosos de Miami, incluyendo el Tower Theater, el Museo Americano de la Diáspora Cubana, el Koubek Center y la Universidad de Miami. Fuera de Florida, viajó al norte hasta el Oxford College de la Universidad Emory en Georgia y el Centro Cultural Cubano de Nueva York. Internacionalmente, se presentó en Casa de América en Madrid, consolidando su estatus como un documento cultural vital.

Lunes Oña es un cineasta y director creativo trans, cubano-español, radicado en Miami. Es el fundador de Always Lunes, la plataforma cultural líder del sur de la Florida que conecta la escena musical y artística "underground", la cual fue reconocida como el "Mejor Instagram" de 2023 por el Miami New Times. El trabajo de Oña a menudo explora temas de identidad, memoria y pertenencia.

Hijos de la Diáspora está disponible para ver gratis en YouTube.

Más información en este enlace.

