Flow y talento: el productor musical Mazzarri rompe el techo de la industria anglo

Tras mudarse a los Estados Unidos a los 16 años junto a sus padres, Mazzarri continuó perfeccionando su arte. Su dedicación y habilidad pronto comenzaron a captar la atención, culminando en su primer gran éxito solista a los 21 años: "Bailé con mi ex". Esta colaboración con la superestrella Becky G no solo le valió elogios, sino también certificaciones de la Recording Industry Association of America (RIAA).