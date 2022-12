MAUW: el Dj y productor musical revive el Trance con "Tonight is The Night"

"La música no es un hobby, si entiendes cómo funciona la industria en definitiva es uno de los trabajos mejores pagados en el mundo" , dijo MAUW , alter ego o A.K.A del reconocido compositor y productor musical, Mauricio More ®, originario de la Ciudad de México .

El artista también es dueño de su propio label (sello discográfico) llamado Epical Records, mismo que está operado por 18 A&R’s ubicados en diferentes países de América, Asia y Europa, esta misma de forma estratégica pues el género tiene la mayor presencia y calidad en países como Holanda, Alemania, Francia e Italia.

MAUW es uno de los proyectos secretos de Mauricio More, ya que se cocinaba desde hace más de una década, fue en el año 2005 donde todo inició al haber tenido su primer contacto en vivo con la música electrónica, el reconocido “A State of Trance” donde tuvo la oportunidad de conocer en persona a uno de los más grandes de todos los tiempos del género: “Armin Van Buuren”.

"El verlo arriba del escenario, moviendo miles de personas hizo que un chip se encendiera en mi mente, una sensación que jamás había experimentado en toda mi vida, desde ese momento supe que tendría que hacer eso por el resto de mi vida".

Sin duda ha sido un largo camino recorrido por el DJ y productor MAUW, siempre quiso ser DJ y adentrarse más en la escena de música electrónica, pues desde muy joven él producía canciones del género Trance y Progressive House.

“El Trance es uno de los subgéneros que más va con mi personalidad, puedo jugar con mucha orquestación como sección de cuerdas o incluso sección de metales eso hace que de alguna forma no me desconecté tanto de mi proyecto cinemática como Mauricio More.

EDC (Electric Daisy Festival), A State of Trance son algunos de los festivales donde logré poder conocer a los grandes capos de la música electrónica, hoy puedo decir que hice grandes amigos y muchos hasta se convirtieron en clientes como Vini Vici, Berg, Blastoyz, Infected Mushroom por nombrar algunos.

¿Qué crees que haga diferente a la música electrónica de otros géneros?

La música electrónica es una de las comunidades que se apoya más entre sí, pues una de los principios es la unión, para los que amamos esta escena creemos que no existen fronteras, carteras, ni religión, ¡vivimos para esto!

¿Tienes algunos planes especiales para este 2023?

Una de las grandes sorpresas es que iniciaré una gira como DJ a partir de mayo del 2023, después de mucho tiempo de preparar un show que pudiera realmente satisfacerme, afortunadamente ya estamos en los últimos detalles para poder ofrecerle un show digno a todos mis fans que han esperado pacientemente una gira, esta misma iniciará en México, Sudamérica, Estados Unidos y cuatro países en Europa.

En cuanto a Epical Records, en febrero 2023 abrirá sus puertas de manera pública a través de una app que se desarrolló con la intención de brindarle apoyo a Djs y productores musicales principalmente del género Trance, esta será la primera aplicación 100% gratuita creada con el fin de impulsar nuevos talentos, con falta de recursos económicos principalmente, donde gozarán de asistencia legal, estratégica y herramientas exclusivas de promoción musical, la app se empezó a desarrollar desde que inició la pandemia en México.

Sin duda la noticia y la más próxima de MAUW es el lanzamiento de su single “Tonight is the Night” que estará disponible en todas las plataformas la tercera semana de diciembre, tema que es una bandera con un mensaje de esperanza para los amantes de la música electrónica, que incitará al público a levantar sus manos y recordarles que el TRANCE no ha muerto, pues se rumora en la escena que el género está muriendo, tras la entrada tan fuerte hace un par de años atrás del género urbano, este mismo single estará apoyado de gran campaña que lleva por sí misma el hashtag: #TranceIsNotDead

