Hialeah: ofrecen mamografías gratuitas en el mes de la prevención del cáncer de mama

Entre las mujeres que asistieron al evento el sentir general era de agradecimiento y también tranquilidad por completar esa prueba anual tan importante.

Una de las beneficiadas fue Yudisleidys Molina. “Conocí esta promoción, enseguida llamé y califiqué como una de las primeras”, afirmó.

Para Molina es muy importante realizarse la mamografía: “Siempre me chequeo, una vez al año, y también mi familia tiene historial de cáncer de mama, en mis abuelas y algunas tías”.

Lo dijo Mahatma Gandhi, “la mejor manera de encontrarte a ti mismo es perderte en el servicio a los demás”. En esa línea del servicio a la comunidad, y como mujer y filántropa, Jenisbel Acevedo hace hincapié en la salud de la mujer en diversas actividades en el sur de Florida. La cubanoamericana divulga regularmente el papel de las mamografías en la prevención y detección temprana de la enfermedad.

"Me pongo en el papel de esas mujeres que pueden estar pasando por una enfermedad tan difícil como es el cáncer de mama; entonces es muy importante para mí crear conciencia, usar mis redes sociales, mis eventos, y hablarle a la comunidad", compartió Acevedo, que suele realizarse su mamografía anual en ese centro de Hialeah.

Sobre el procedimiento, aseguró que “es sumamente rápido, cuando crees que comenzaste, terminaste”. Asimismo, invitó a esas mujeres que a veces tienen miedo de realizarse la prueba a que se acerquen y tomen la decisión.

En un estudio reciente, la American Cancer Society reportó que, aunque la mortalidad por cáncer de mama ha disminuido en general desde hace tres décadas, ha habido un aumento en la incidencia en mujeres menores de 50 años.

Se estima que en todo 2024 se contabilizará un total de 310.720 nuevos casos de cáncer de mama invasivo en las mujeres y se prevé que aproximadamente 42.250 mujeres mueran a causa de esta enfermedad.

De ahí que sea una causa que genera empatía: En lo que va de año, según datos de GoFundMe, las recaudaciones vinculadas con la causa del cáncer de mama en Estados Unidos han superado los 50 millones de dólares.

A nivel local, diversas entidades fomentan su actividad altruista en torno al tema, no sólo educando a las mujeres sobre este importante examen de salud, sino ofreciendo recursos de salud gratuitos, de modo que las interesadas puedan someterse a mamografías sin costo alguno.

En torno a la prevención, Acevedo subrayó que busca crear conciencia y llegar “a esa mujer que se dedica a trabajar, emprender, pero que nos ocupamos de todo menos de nosotras, de nuestra salud”.

“Mujer, tienes que regalarte vida”, acotó.

