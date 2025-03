J World Latin: El empresario e influencer que impulsa la industria musical latina

Y quién mejor para entender las necesidades de un artista que quien se ha probado en los escenarios frente al público. Miranda, desde muy joven, destacó en sus años de estudiante en las actividades musicales. Hereda la pasión por la música de su padre, el reconocido cantante Julián Sarante.

Desde su lanzamiento en 2008, World Latin Star ha crecido exponencialmente, alcanzando más de 1.3 millones de seguidores en Instagram, con una audiencia global que incluye a reconocidas figuras como Shaquille O’Neal, Cardi B, El Alfa “El Jefe”, entre otros. Este crecimiento no solo refleja la popularidad de la plataforma, sino también su capacidad para abrir nuevas oportunidades a artistas emergentes, superando las barreras de los medios tradicionales.

"Lo que comenzó como un sueño hoy es una realidad. Mi misión ha sido abrir puertas al talento latino y mostrar al mundo la grandeza de nuestra cultura y música", afirmó Miranda, quien se encuentra apoyando el despegue artístico de los cantantes Sebas & Lenni.

En 2013, recordó, “la página dio un giro totalmente, por los videos que subíamos y gracias a que la gente se identificaba. Desde Santo Domingo, Colombia, Ecuador, nos mandaban videos, los subíamos, y eso expandía la página internacionalmente. A eso se sumaron los contenidos de noticias regulares, de entretenimiento, cosas que pasaban en las calles, de todo un poco”.

“También apoyábamos mucho a las modelos que salían en videos estadounidenses, que nadie sabía que eran latinas. Así fue como muchos de los raperos americanos comenzaron a apoyar la página, Fabolous, Jim Jones, muchísimos artistas”, agregó.

Un momento crucial para la plataforma fue el apoyo de la artista Cardi B en 2014, cuando aún no tenía la relevancia que atesora en la actualidad. “Ella salía mucho en internet, y nosotros siempre subíamos sus contenidos, la apoyábamos”, planteó Miranda. “Ella se enamoró de la página, y como tenía unos seguidores grandísimos, su difusión hizo que diéramos un salto de unos 150.000 a 600.000 seguidores”, sumó.

"La música es la sangre que corre por las venas de nuestra plataforma. Cada vez más artistas encuentran en World Latin Star un aliado para alcanzar el éxito internacional", afirmó Miranda.

En 2023, en un paso estratégico y respondiendo a la demanda de su creciente público estadounidense, J World Latin adaptó el contenido de su plataforma al inglés, lo que permitió expandir el alcance de la cultura latina a mercados internacionales. Eso ha ayudado a World Latin Star a afianzarse como un pilar en la promoción musical, y a expandir su influencia desde ciudades clave como Los Ángeles, Nueva York y Miami.

Para J World Latin la clave del éxito es “insistir, persistir, resistir y nunca desistir”. Por eso siempre tiene a mano consejos valiosos para quienes desean ingresar a esta industria desafiante: “Siempre enfocarse en lo que quieren y persistir en su camino. No pensar que hay muchos obstáculos en el medio que puedan tronchar la carrera. Si estás firme en lo que quieres, lo lograrás a su debido tiempo. No quieras desesperarte para ser el número uno. Ve a tu debido tiempo, porque al ir al paso, vas aprendiendo muchísimas cosas”.

Y dio otro consejo: “Porque una persona no te apoye ahora, no significa que no está pendiente, sino que te deja para ver hasta dónde tú llegas. Son cosas que uno aprende en el negocio”, destacó.

“Mucha gente me dice: ‘Tú eres número uno en Estados Unidos’. Yo no soy número uno. Yo me mantengo en el medio. La visión siempre va más allá, pero me gusta mantenerme al mismo nivel. Yo siempre he dicho, lo que tú obtienes rápido, rápido se va”, añadió.

“Nuestra plataforma les ha abierto muchas puertas a artistas. Y ellos siempre cuando me ven me dicen: ‘Gracias, por ti conseguí tantos seguidores, por ti tengo fanáticos’. Cada vez que los veo, me siento alegre, porque recuerdo cuando ellos hacían cositas y no los apoyaban. Lo que comencé como como un hobby, como quien dice, se ha convertido en un imperio, y la compañía se ha expandido, tiene su propia ropa, gorras, la huella de una marca que se ha hecho más sólida con los años”.

Cada vez más artistas encuentran en este joven a un aliado que no solo cree en su talento, sino que les brinda respaldo para alcanzar el éxito internacional. “Siempre he sido una persona que me gusta apoyar, y si veo también el hambre de la persona, sus ganas de crecer y salir adelante, me gusta darle eso mismo. Si ellos van a darle un 100, yo le doy 200 de apoyo, porque sé que cuando uno comienza un proyecto nuevo, nadie cree. Yo tuve esa experiencia”, acotó.

Entre sus proyectos más interesantes por estas fechas se encuentra la creación de una plataforma de perfiles de artistas, algo similar a LinkedIn, pero enfocado en los historiales de los creadores en específico. Además, su plataforma también incursiona en la producción de videos musicales.

La música no para, y con J World Latin, las puertas seguirán abiertas para nuevos talentos que desean dejar su huella en el mundo.

