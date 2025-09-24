viernes 26  de  septiembre 2025
ARTE

Jacob Gils, el creador de la "fotografía impresionista"

“Me atrae especialmente la belleza de los objetos cotidianos que se encuentran en distintos paisajes urbanos o naturales, como árboles, tranvías, puentes y edificios”, explica el fotógrafo

El fotógrafo Jacob Gils.

El fotógrafo Jacob Gils.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El danés Jacob Gils se destaca en el panorama de la fotografía internacional ya que ha obtenido significativos reconocimientos y sus obras han sido expuestas en París, Estocolmo y Asia, por nombrar solo algunos puntos del planeta.

Hijo de una pintora (Merete Hansen), Jacob se graduó en la Escuela de Fotografía de Copenhague en 1989, donde colaboró con el fotógrafo danés Leif Schiller. Luego el artista trabajó como fotógrafo comercial y en 2001 hizo su transición a la fotografía artística.

Lee además
Comunidad de Weston se congrega en la parroquia St. Katharine Drexel para la inauguración del mural Santo Trotamundos en honor a Dr. José Gregorio Hernández, beato venezolano que será canonizado en octubre. 
ARTES VISUALES

Referente de arte y fe: Iglesia en Florida devela mural del Dr. José Gregorio Hernández
Marlon Wayans y Tyriq Withers protagonizan Him, un viaje psicodélico donde la realidad y el terror se funden.
CINE

Taylor Joy Mason, el misterioso arte en la edición de "Him"

Rápidamente ahondó en lo que sería uno de sus sellos: la experimentación con expresiones y técnicas diferentes de la fotografía. El trabajo de Jacob a menudo se centra en el mundo natural, siendo los árboles un tema recurrente en sus imágenes.

Con su lente, Gils captura la belleza y el carácter único de estas plantas, revelando detalles intrincados y texturas de su corteza, hojas y ramas. Además de lo estético, los árboles producen oxígeno, absorben dióxido de carbono y ayudan a regular el clima.

“Me atrae especialmente la belleza de los objetos cotidianos que se encuentran en distintos paisajes urbanos o naturales, como árboles, tranvías, puentes y edificios”, explica el fotógrafo.

“Trato de capturar su esencia transmitiendo mis impresiones y los efectos fugaces de la luz, el clima y la hora del día. Así observo cómo el árbol crece, los colores cambian y las estructuras icónicas de la ciudad se transforman”, agrega.

Una de las series de fotografías más conocidas de Jacob se titula precisamente “Retratos de árboles” (“Portraits of Trees”), donde los catedráticos han considerado que realiza una mezcla estética y técnica, explorando la relación entre tiempo, espacio y percepción visual.

Se señala que en ese grupo de imágenes, el artista danés plasma su gran influencia del impresionismo, pero con un enfoque más vibrante y dinámico que rompe con la tradición paisajística nórdica.

Otra de las series celebradas de Jacob es “Movimiento” (“Movement”), que el fotógrafo inició como un experimento, pero con el tiempo se convirtió en la serie con más creatividad.

“Movimiento” combina un fuerte enfoque estético con una meticulosa atención al detalle técnico. Tal como indica el título, la serie se centra en dar forma a los aspectos temporales y espaciales inherentes a toda experiencia visual.

En la serie "Transfer", Jacob transfiere fotos polaroids en papel de agua. Por medio de esta innovadora técnica, el ojo empieza a decodificar y a ver más allá de una simple fotografía.

Otra de sus series destacadas es "Limit to Your Love", considerada un experimento con una cámara Polaroid, que lo ha hecho acreedor a su autor de dos premios internacionales.

Los galardones más renombrados que ha obtenido Jacob son Prix de la Photographie París, en dos oportunidades (2012 y 2015), y ERARTA Zonamaco, de México, en el 2024. Sus obras han sido expuestas en museos como Fotografiska (Suecia), Museo de Arte Moderno (Bogotá), Museos Nacionales de Fotografía en Copenhague (Dinamarca) y Oslo (Noruega), entre otros.

Entre el 2015 y el 2024 Jacob acredita exposiciones individuales en Los Ángeles, Shanghái, París, Toronto, Copenhague, Milán y Palma de Mallorca. Sus fotos también han podido ser apreciadas en ferias como Art Miami, Paris Photo, Photo Basel, Zonamaco, Art Central Hong Kong y Photo London.

Gils es representado por la galería de arte danesa In The Gallery, especializada en arte contemporáneo, fundada en 2012 en el centro de Copenhague. También tiene una sede en Mallorca, España.

In The Gallery se enfoca en exhibir tanto a fotógrafos emergentes como establecidos. Además de Jacob, tiene entre sus representados a Lise Johansson, Lea Jessen, Julien Mauve, Carsten Ingemann y Søren Solkær. Más información, en www.inthegallery.com o @inthegallery_

Hay más detalles de su actividad artística en www.jacobgils.com o la cuenta de Instagram @jacobgils

Catalina Maya PR +1 786-300-5285

Temas
Te puede interesar

El cantante Carlos Neda convierte el dolor en arte con "Oveja Negra"

Realizan en Miami el simposio "EEUU vs. socialismo continental"

¿Duermes con tu perro en la cama? Una veterinaria explica si conviene hacerlo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor Tom Holland. 
CELEBRIDADES

Revelan detalles del accidente de Tom Holland en rodaje de "Spider-Man 4"

Hallan muertas a tres jóvenes que desaparecieron el fin de semana en Argentina.
NARCOTRÁFICO

Conmoción en Argentina: tortura y asesinato de tres mujeres fue transmitido en vivo en Instagram

El exdirector del FBI, James Comey.
EEUU

Exdirector del FBI James Comey inculpado de graves delitos: mentir al Congreso y obstrucción de justicia

Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Venezuela.
VENEZUELA

Empresario panameño vinculado a Maduro es el dueño del avión privado que se estrelló en aeropuerto

Panorama de la ciudad de Londres, incluyendo el Palacio del Parlamento. 
ADVERTENCIA

La ley islámica sharía se impone en Londres y se expande hacia EEUU, según experto

Te puede interesar

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami Dade.
REFORMA

Dariel Fernández propone alivio en impuestos a la propiedad para proteger a familias en Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Londoño durante su visita a Diario Las Américas.
COLOMBIA

Miguel Uribe Londoño: "Petro es el responsable político de la muerte de mi hijo"

Luis Almagro, frente a la OEA, participó como invitado en el VIII Diálogo Presidencial de IDEA.
JUSTICIA

Luis Almagro a la CPI: es muy importante que actúe ya contra el régimen de Maduro

El exdirector del FBI, James Comey.
EEUU

Exdirector del FBI James Comey inculpado de graves delitos: mentir al Congreso y obstrucción de justicia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma un memorando para implementar la pena de muerte en Washington, DC, en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 25 de septiembre de 2025.
REDES SOCIALES

Trump firma orden ejecutiva para una versión de TikTok "made in USA"