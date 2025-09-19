viernes 19  de  septiembre 2025
CINE

Taylor Joy Mason, el misterioso arte en la edición de "Him"

Entrevista con la editora Taylor Joy Mason por el estreno de Him, la nueva apuesta por el terror en la gran pantalla de Monkeypaw Productions

Marlon Wayans y Tyriq Withers protagonizan Him, un viaje psicodélico donde la realidad y el terror se funden.

Cortesía/ Universal Pictures
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND
MIAMI.- Ya está en las salas de cine Him, un thriller psicológico con toques de sátira y horror de la mano de Monkeypaw Productions. Dirigida por Justin Tipping y producida por el ganador del Premio de la Academia Jordan Peele, la película nos cuenta la historia de Cameron (Tyriq Withers), una joven promesa del fútbol americano que, luego de sufrir un misterioso accidente, es seleccionado para ser entrenado por Isaiah White (Marlon Wayans), una leyenda del deporte y principal inspiración del protagonista. Lo que comienza siendo un sueño hecho realidad, progresivamente se transforma en una pesadilla cuando Cam se da cuenta que Isaiah no es quien dice ser y que parte de su éxito se debe al trabajo con fuerzas oscuras.

Como una mezcla entre The Devil's Advocate, La montaña sagrada y Enter the Void, Him se pasea por el drama, el suspenso, el thriller, el horror sobrenatural y la sátira con un tono surrealista que va invadiendo progresivamente toda la historia e invita al espectador cuestionarse qué es real y qué es fantasía. Al mismo tiempo, la película coquetea con símbolos ocultistas, teorías de conspiración alrededor de la "elite" y plantea una reflexión sobre el precio que hay que pagar por la fama y el poder.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Taylor Joy Mason, la editora de Him. Con una amplia trayectoria en el departamento de edición de superproducciones Blade Runner 2049, Dune: Part One y Pose, Taylor nos contó cómo fue el proceso de edición de este fascinante largometraje, las referencias que la inspiraron en su trabajo, los retos a los que se enfrentó y la complejidad de moverse entre diferentes registros dramáticos y muchas cosas más.

