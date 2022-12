Jesús Álvarez Riesco, de jugador de fútbol de NY Cosmos a emprendedor

“El soccer siempre será parte de mi vida, pero me estoy yendo ahora por otro lado profesional”, admitió el joven. Como explicó, “mi último contrato como profesional fue en 2021 en un equipo la NISA Soccer League (The National Independent Soccer Association), donde jugué seis meses, ya que por tema de COVID el mundo de los eventos estaba parado”.

El joven español Jesús Álvarez Riesco - Cortesía/Nota de prensa El joven español Jesús Álvarez Riesco. Cortesía/Nota de prensa

Aunque “no fue fácil tomar la decisión de retirarme del soccer profesional para dedicarme 100% al mundo de los eventos”, después de tres años en el NY Cosmos, “y al no contar con muchos minutos y no tener un salario muy elevado, decidí dejar de jugar y emprender en esta área, creando junto a mis amigos (Ricardo y Daniel) la empresa 1990 Group de organización de eventos”.

Según confesó, “la verdad no me arrepiento, me apasiona mucho lo que hago”.

Jesús Álvarez Riesco comentó que desde siempre le llamó la atención el mundo de la hospitalidad y los eventos y estando en Nueva York se dio cuenta que eso era a lo que se quería dedicar, y de ser un jugador de fútbol profesional, su sueño cambió drásticamente y anhela con tener una cadena de restaurantes, clubs nocturnos, lounge, beach clubs por todo el mundo juntos a sus socios de 1990 Group.

Jesús Álvarez se destacó durante cuatro años de college jugando fútbol en la NCAA. Jugó de manera profesional para el NY Cosmos, donde estuvo uno de sus ídolos de infancia, el excapitán del Real Madrid y de la selección española Raúl González.

Jesús Álvarez trabaja constantemente con grandes figuras como Nicky Jam, Alfa, J Balvin, Jowel & Randy, Oscar Casas, Marko y al haber jugador al soccer profesional con figuras del deporte como Ronaldo, varios jugadores del Real Madrid, Kyrios y políticos, la Reina Sofía de España y el actual presidente del gobierno español Pedro Sánchez.

Puede encontrarlo en sus redes sociales: Jesús Álvarez, 1990 Group en Instagram, y 1990 Group en su página web.

