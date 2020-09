Productor de eventos analiza la realidad del "showbiz"

"Lo que más me atrajo de la organización de eventos fue la música. Yo la tengo presente en todo momento, no veo viable un mundo sin ella, aunque también he producido eventos en donde la música no es la protagonista, pero siempre es un elemento que está presente y sigue presente en todo lo que hago", afirma Arturo Altuve a DIARIO LAS AMÉRICAS cuando se le consulta que lo incentivó a incursionar en el rubro.

Hoy por hoy, con 35 años de experiencia y teniendo en su haber la experiencia de ser pieza clave en la la organización y producción de shows de Daddy Yankee, Tito El Bambino, Ana Gabriel, Marco Antonio Solis, Olga Tañón, Vicente Fernández, Michael Bolton, Korn, Aerosmith, Guns & Roses, Kiss, 50 Cent, Enrique Iglesias, Charly García, Fito Páez, Los Pericos, Gloria Trevi, Carlos Vives, Ricardo Arjona, Victor Manuelle y El Gran Combo de Puerto Rico, entre otros, Arturo Altuve analiza los cambios que ha generado en el mundo del entretenimiento la pandemia por el COVID-19 y el panorama que se vislumbra en el área para los próximos meses.

Asimismo, el productor general de eventos Arturo Altuve, anclado en Miami desde hace casi tres años, echa un vistazo a lo que han sido estas casi cuatro décadas que ha dedicado al showbiz.

- Al mundo lo cambió la pandemia, ¿cuáles son los cambios más grandes que vislumbra en la industria en la que trabaja?

Esta pandemia destapó o, más bien, aceleró el desarrollo del mundo digital y de la tecnología streaming y creo que va a haber una buena apertura hacia ese mundo (que ya existía), pero que va a convertirse en una forma más de ingreso en los shows. También el confinamiento ratificó la necesidad que tiene el ser humano de salir y entretenerse. El mundo del showbiz es una de esas válvulas de escape y eso no creo que vaya a cambiar.

El artista necesita sentir el público en vivo, su adrenalina, y las personas necesitan esparcimiento fuera de casa, en un concierto sintiendo la energía de la música, que no la puede sustituir ni el mejor streaming del mundo. Inicialmente, se van a tener que tomar controles estrictos en los primeros eventos que se realicen, ya que deben preservarse tanto la salud de los asistentes como la de los artistas y su equipo técnico, y ahí es donde estará el gran reto, pero de que siguen los shows en vivo, no me queda la menor duda.

Gloria Trevi y AA.jpg Gloria Trevi y el productor general de eventos Arturo Altuve. CORTESÍA ARTURO ALTUVE

- ¿Cuáles considera han sido los obstáculos más grandes que ha tenido que afrontar en el ejercicio de su oficio Arturo Altuve?

Hay muchos obstáculos que uno se consigue en esta industria como la cuestión de obtener permisos para realizar los shows, que muchas veces se rige por reglamentaciones de muchos años atrás, cuando no existían los sistemas de audio, iluminación, video o estructura que existen hoy en día, pero, sin embargo, deben respetarse para lograr los permisos para hacer los eventos.

En la parte de producción técnica, el obstáculo más grande es la logística de montaje, contar con el personal adecuado para realizar el montaje y la coordinación de todo ese personal, para lograr optimizar los tiempos.

El idioma también ha sido un obstáculo importante para evolucionar en la industria, ya que todo el movimiento en “Grandes Ligas” dentro de la industria se maneja en Inglés y es importante dominarlo, sobre todo, si estás en Estados Unidos, en donde la mayoría de los venues (lugares donde se realizan eventos) son manejados por personal que solamente habla inglés, desde los labradores hasta los managers.

Desde el lado del artista, los obstáculos son varios empezando por la difusión de su música. Hoy en día, es más fácil difundir temas en las diferentes plataformas, pero sigue siendo un tema importante la parte económica, ya que toda difusión cuesta dinero. De cara a los espectáculos, los artistas llegan con una idea de lo que será su show que, por lo general, es muy ambiciosa, y ahí es donde empieza el intercambio de información con las opciones de equipo disponible en esa plaza, para poder llevar a cabo un show con buen nivel profesional, por eso es importante que el artista tenga un buen equipo técnico, que resuelva hacer el show con muchos o pocos recursos, pero jamás suspendiéndolo, al menos que sea inviable hacerlo.

- Cuando se hacen festivales, el principal obstáculo es poner de acuerdo a los equipos técnicos de cada uno de los artistas que participan en el evento, de manera de ensamblar un show de calidad, con el menor tiempo posible de cambio entre un grupo y otro, de manera de respetar principalmente al público que fue el que pagó su entrada para ver un show de calidad.

Luis Enrique y AA.jpg El salsero nacido en Nicaragua, Luis Enrique y el productor general de eventos Arturo Altuve. CORTESÍA ARTURO ALTUVE

- ¿A lo largo de su trayectoria laboral ha trabajado en grandes espectáculos y shows, hay alguno que haya marcado su carrera?

Hay muchos shows que han marcado un antes y un después dentro de las distintas facetas de mi carrera.

En lo que se refiere al artista, para mí fue significativo entrar al equipo técnico de Ricardo Montaner en el año 1991, con el cual recorrí toda América varias veces. Esta incursión me permitió conocer la industria fuera de mi país y fue una gran escuela. Recuerdo con especial emoción la primera vez que Montaner fue al Festival de Viña Del Mar en 1991, mi primer show en el exterior y en un escenario que significaba mucho para la carrera profesional de cualquier persona de la industria.

Otro show que me llenó de mucha satisfacción fue la Conmemoración de los 100 años de vida republicana de la Ciudad de Panamá, en donde se congregaron más de 500.000 personas, con la participación de Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa y músicos del folclor de ese país.

Ya como gerente de Producción en Solid Show, una vez realizamos un show en el estacionamiento del Poliedro de Caracas y fue la primera vez que el grupo Aventura se presentó ante más de 25.000 personas. No puedo olvidar la ovación del público ese día, la cual fue sencillamente impresionante.

Otro momento que marcó mi trayectoria fue cuando dirigí la producción del Solid Fest en su primera edición (2009) con Juanes, Olga Tañón, Aventura (Romeo Santos), 50 Cent, Wisin & Yandel, Daddy Yankee y más de 10 artistas venezolanos; y en su segunda edición (2010) con la participación de Korn, Candy 66, Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, El Gran Combo de Puerto Rico, Oscar D’ Leon, Wisin & Yandel, Jowell y Randy, Franco El Gorila, Chino y Nacho, David Bisbal, Anahí (ex RBD), Luis Fonsi y un número importante de talentos locales.

Rosario Flores y AA.jpg La cantante española Rosario Flores y el productor general de eventos Arturo Altuve. CORTESÍA ARTURO ALTUVE

- ¿Cual ha sido el cantante o la agrupación con las que disfrutó trabajar más, Arturo Altuve?

Trabajar con Ricardo Montaner fue muy enriquecedor, sobre todo, porque me permitió viajar mucho por toda Latinoamérica, con el mismo grupo y defendiendo los intereses del artista.

Luego como productor en Venezuela, hice muchas giras con varias figuras y, sin duda, disfruté trabajar con Juanes, Don Omar, Wisin & Yandel, Luis Fonsi, Grupo Aventura y Gilberto Santa Rosa, quienes fueron súper amigables, sobre todo, porque se creó un equipo de trabajo muy bueno y fusionado con el equipo técnico de los cantantes. Fueron giras muy exitosas y enriquecedoras.

Karina y AA.jpg La cantante venezolana Karina y el productor general de eventos Arturo Altuve. CORTESÍA ARTURO ALTUVE

- ¿En qué se encuentra trabajando actualmente? ¿En qué se ha concentrado durante los meses de confinamiento?

Antes de toda esta locura de la pandemia, me encontraba trabajando mucho en el mundo de festivales musicales y los eventos corporativos, que también es una industria muy importante y exigente, en donde se combinan la producción técnica, la decoración y la música en vivo, para lograr satisfacer los requerimientos del cliente, ya sean lanzamientos de marcas, fiestas privadas o actividades sociales.

En todos estos meses me he dedicado a educarme profesionalmente, aprendiendo a manejar programas de diseño los cuales son necesarios a la hora de planificar los eventos; también me he dedicado a estudiar inglés, ya que es una herramienta súper necesaria en este país, por más que estemos en un estado donde se habla mucho español, el Inglés predomina en todas las áreas de la vida cotidiana.

- ¿Cuáles son sus próximos proyectos profesionales de Arturo Altuve?

- El año que viene se van a reactivar los conciertos en vivo (eso esperamos todos) y ahí retomaré los proyectos que tenía para este año, como lo son las giras de Ana Gabriel y La Oreja de Van Gogh, ambas por más de 11 ciudades de Estados Unidos. Paralelo a ello, he estado trabajando con varios profesionales del área, de manera de desarrollar producciones de varios artistas en formato streaming.

- Por otro lado, también tengo proyectos en el mundo corporativo de marcas importantes, en el que varias actividades fueron pospuestas por el virus. Ya hay varias confirmadas para final de 2020 y todo el 2021.