Juan Juan Al Medio: Encuentran y se reparten alijo de droga en la Asamblea Nacional

A mí no me jode nadie; en la Asamblea regalaron droga. Sí, las sesiones matutinas de la Asamblea Nacional parecían una reunión de drogatas hablando mierda. Y yo sé que en el Bukan se come rico, los chefs son espectaculares. Incluso sé que en algún momento se les ha pedido echarle algo a la comida de algún invitado especial para que la conexión personal sea más llevadera...Pero creo que esta vez se pasaron echándole cocaína al desayuno. Bueno, de eso hablaremos hoy. De las intervenciones más buenas de los miembros de la Asamblea… Los detalles a continuación en Juan Juan al Medio.