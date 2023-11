Justice at Trial: "Las memorias que todo abogado querrá leer"

El abogado James Brosnahan en una audiencia en la Corte Suprema de California en San Francisco, el martes 10 de enero de 2012, junto a la portada de su libro de memorias "Justice at Trial: Courtroom Battles and Groundbreaking Cases".

MIAMI — El libro de memorias Justice at Trial: Courtroom Battles and Groundbreaking Cases (Rowman & Littlefield Publishers, 2023), de James Brosnahan, ofrece a los lectores un lugar privilegiado en la sala del tribunal para presenciar las intimidades del acontecer jurídico en Estados Unidos.

De hecho, el propio Tribe dijo, a propósito del libro, que Brosnahan es "el abogado de un abogado en el mejor sentido posible", y añadió: "Brosnahan finalmente ha escrito las memorias que todo abogado querrá leer. Condecorado, célebre y amado, es ese maestro verdaderamente excepcional en litigios civiles y penales que también es un gran ser humano".

En esa línea, el abogado John Keker subrayó que Brosnahan "ha sido un León del Tribunal durante 50 años". Como planteó, "tanto en el juicio como un preciado aliado, o como un temible oponente, nunca dudó en demostrar las mejores cualidades de un abogado y un hombre. Sus memorias tienen mucho que enseñar”.

La historia de un abogado contada por sus juicios

A través de 150 juicios, el libro "Justice at Trial" presenta no solo la trayectoria del eminente letrado, sino que transporta a los lectores al complejo ámbito judicial, los extensos procesos de defensa y apelación, así como la tensión que se vive delante y detrás del telón en juicios de gran envergadura.

Floyd Abrams, abogado principal, Cahill Gordon & Reindel, señaló que James Brosnahan es "reconocido desde hace mucho tiempo dentro de la comunidad jurídica como un defensor sumamente hábil y exitoso. Sabe cómo contar una historia a un jurado y sus memorias describen vívidamente los casos que ha juzgado de una manera que todos los lectores puedan entender y disfrutar. Casi cada capítulo podría convertirse en una película, al igual que la convincente historia que cuenta sobre su propia vida”.

El libro describe la atmósfera de las salas de audiencia, pone de manifiesto las imperfecciones del sistema de justicia y explora las reformas que los abogados buscan con ahínco. Además, aborda los riesgos que afrontan los abogados litigantes en su búsqueda de justicia. En resumen, estas memorias narran una vida llena de notables logros que sin duda inspirarán a todos aquellos que valoran la justicia y el cumplimiento de la ley.

Asimismo, este libro resalta el compromiso de Brosnahan con el sistema legal, que se remonta a su infancia, un período en el que se vio postrado en cama por más de dos años a causa de una fiebre reumática. Durante su etapa en la escuela primaria y la universidad, Brosnahan halló su voz y capacidad de expresión al unirse al equipo de debate. El relato aborda cómo su vida experimentó un impactante giro tras su aceptación en la Facultad de Derecho de Harvard, donde halló su verdadero propósito en una carrera que posteriormente se convertiría en una fuente de inspiración para muchos en el ámbito legal.

Como apuntó la directora ejecutiva, Instituto Nacional de Defensa en Juicios, Wendy McCormack, Brosnahan "es la definición misma de un abogado litigante, cuya firme creencia en el sistema legal se refleja en todo lo que hace. Es un defensor de los derechos garantizados por la constitución. Es un fantástico profesor de defensa de juicios y un maravilloso narrador".

"Las memorias que todo abogado querrá leer"

"Justice at Trial" pone al descubierto las imperfecciones del sistema de justicia, además de explorar las reformas que los abogados persiguen con determinación y analizar los riesgos que los litigantes legales asumen en su búsqueda de justicia.

El libro, de 261 páginas, despliega un variado tapiz de casos en cada uno de sus capítulos. Encontramos muchas situaciones que han puesto en jaque a la nación y que también han tenido impacto en el acontecer internacional. Así lo describe Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de UC Berkeley: "Durante más de medio siglo, Jim Brosnahan ha sido uno de los abogados más grandes y valientes de los Estados Unidos. Jim Brosnahan está merecidamente en el Salón de la Fama de los Abogados Litigantes de California".

Los lectores tendrán acceso privilegiado al intríngulis de casos judiciales vinculados con el tema de los migrantes en la frontera con México, pasando por las polémicas luchas de género en una de las corporaciones más influyentes a nivel mundial, o por la exploración de tabúes sexuales en la televisión nacional.

Encontraremos también detalles sobre las acusaciones de terrorismo, los engaños perpetrados por agentes gubernamentales, casos de prisioneros injustamente encarcelados, la defensa del derecho constitucional, la búsqueda de la verdad en la expresión y la impresión, la aplicación de la ley en zonas de conflicto, la problemática de la pobreza y el asesinato en reservas de nativos americanos, así como la persistente cuestión del hambre en Estados Unidos.

Como "un destacado defensor de la responsabilidad de los abogados y jueces de garantizar que el estado de derecho refleje las normas de la justicia" lo define Joseph Grodin, ex juez de la Corte Suprema de California, profesor emérito de derecho, UC Law San Francisco.

"Su defensa ha involucrado algunos de los temas más importantes de nuestro tiempo, y su enseñanza y pasión por brindar acceso a la justicia a los no representados han inspirado a generaciones de abogados jóvenes. Sus memorias, que combinan humor con una visión reflexiva sobre la naturaleza del derecho, seguramente también serán de interés para el público en general", sumó.

Más sobre el autor

James Brosnahan es miembro del Salón de la Fama de los Abogados Litigantes de California. Suma una experiencia como fiscal federal y abogado defensor en 150 juicios con jurado.

Fue socio principal de Morrison & Foerster, una destacada firma internacional de 1.000 abogados con sede en San Francisco. Durante 46 años, Brosnahan ha dado conferencias a nivel internacional para el Instituto Nacional de Defensa Jurídica (NITA).

Es autor de artículos para el American Constitutional Blog, Law 360, The California Historical Society, The Daily Journal (periódico legal de California), el New York Times, Bloomberg Law y Los Angeles Times. Ha aparecido en radio y televisión nacionales, incluidas ABC, CNN, Fox News, Larry King, National Public Radio y PBS.

