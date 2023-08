Florida, entre estados donde el título de abogado "vale más"

Más allá de mirar el salario anual típico y las tasas de matrícula, esta nueva clasificación va un paso más allá, al ver cómo se compara con el costo de vida del estado, y encontró que al abogado promedio le deberían quedar $ 143,161 de ingresos disponibles una vez que se contabilicen sus gastos esenciales.

Los hallazgos, recopilados por Uplift Legal Funding, consideran la asequibilidad del título de cada estado, la ayuda financiera, los gastos académicos, la deuda de préstamos, el salario anual, el ingreso disponible, los costos de alquiler, las oportunidades de trabajo y las tarifas por hora para identificar los mejores estados para los abogados en función de donde se puede obtener el mejor retorno de la inversión para su título, basado en los múltiples factores citados.

Jared Stern, experto en derecho de Uplift Legal Funding, considera que los índices salariales versus deuda no pintan el panorama completo, ya que las oportunidades de trabajo son un factor importante.

Lo que sucede en este sentido y que ubica a los graduados en Nueva York en posición ventajosa es que les resulta más fácil recuperar los costos que en cualquier otro estado, a pesar de las costosas tarifas de alquiler, gracias a la alta demanda y un salario generoso. Florida va en esa misma línea.

Mientras tanto, a los graduados de Mississippi les suele resultar más difícil recuperarse de su deuda estudiantil, ya que el estado ofrece muchas menos oportunidades de trabajo para los abogados.

Según el experto en derecho Jared Stern, las clasificaciones existentes que analizan los ingresos anuales medios de los abogados cuatro años después de la graduación son demasiado restrictivas y engañosas para los graduados.

Aunque la investigación que compara los ingresos promedio con las tasas de matrícula revela dónde es más fácil pagar la deuda, no pinta el panorama completo, ya que no tendrá en cuenta los costos de vida, las oportunidades de trabajo o la falta de ayuda financiera, todo lo cual puede frenar a los abogados recién calificados.

"Esto puede llevar a los futuros abogados a postularse a una universidad que ofrece un alto potencial de ingresos, pero también tiene un costo de vida más alto en el estado y un mercado laboral demasiado competitivo", remarcó

Atendiendo a estos factores, si bien la nueva clasificación aún considera el salario anual promedio reportado en cada estado, según la Oficina de Estadísticas Laborales, y las tasas de matrícula típicas, también considera otros factores clave, incluida la probabilidad de recibir ayuda financiera mientras estudia y el apetito laboral de los graduados.